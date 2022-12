Rezept aus dem Ofen Spaghettikürbis mit Spinat-Käse-Füllung von Katharina Eichinger

Merken

Mail an die Redaktion Das Gericht wird in der Schale des Kürbisses serviert. Foto: Katharina Eichinger

Zu Beginn werden die Kerne entfernt. Foto: Katharina Eichinger

Die Füllung wird separat zubereitet. Foto: Katharina Eichinger

Nach dem Backen muss das Fruchtfleisch gelockert werden. Foto: Katharina Eichinger

Der Kürbis bildet nach dem Backen kleine Spaghetti. Foto: Katharina Eichinger

Regensburg.Der gefüllte Kürbis ist nicht nur low carb und lecker, sondern macht auch optisch was her.

Kürbis geht einfach immer – aber nur Hokkaido ist doch langweilig. In den vergangenen Jahren hat sich deswegen bei mir ein neuer Lieblingskürbis herauskristallisiert: der Spaghettikürbis. Er bekommt seinen Namen daher, dass nach dem Backen sein Fruchtfleisch in kleine Spaghetti zerfällt. Daher eignet er sich perfekt zum Füllen und sogar als Low-Carb-Nudelersatz. Die Kürbisart gibt es von September bis Januar in gut sortierten Supermärkten. Wer sie findet, sollte definitiv zuschlagen, denn bei richtiger Lagerung hält er bis zu acht Monate. Wir haben das noch nie geschafft, denn bei uns ist Spaghettikürbis ein absoluter Dauerbrenner – vor allem mit Spinat-Käse-Füllung.

Hierfür den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Spaghettikürbis waschen und mit einem scharfen Messer der Länge nach in zwei gleich große Hälften schneiden. Anschließend die Kerne entfernen, das funktioniert am besten mit einem Esslöffel.

40 Minuten vorbacken

Nun werden die Innenseiten der Kürbishälften mit Olivenöl bestrichen – als würde man eine Kuchenform einfetten. Mit der Schnittseite nach unten kommen die beiden Hälften danach auf ein Backblech und für etwa 40 Minuten in den Ofen. Sie sind fertig, wenn man mit der Gabel leicht hineinstechen kann. Die Garzeit variiert außerdem, je nachdem, wie groß der Kürbis ist.

Wenn die Hälften abgekühlt sind, mit zwei Gabeln das Fruchtfleisch lockern, sodass kleine, kurze „Spaghetti“ entstehen.

Um die Füllung herzustellen, wird ein wenig Öl in der Pfanne erhitzt und der sehr klein geschnittene Knoblauch unter Rühren angedünstet. Als Nächstes den gewaschenen Spinat hinzugeben und so lange dünsten, bis er zusammenfällt. Den Frischkäse unterrühren und im Anschluss mit den Gewürzen abschmecken.

Unterm Grill wird der Käse goldbraun

Nun wird die Spinat-Frischkäse-Sauce in die beiden Hälften mit dem gelockerten Kürbisfleisch gleich verteilt. Darauf kommen der in etwa ein Zentimeter große Würfel geschnittene Feta und je nach Geschmack der geriebene Käse und der Parmesan.

Zum Schluss geben wir die Kürbishälften noch einmal für acht bis zehn Minuten bei 180 Grad Ober-/Unterhitze in den Ofen. Damit der Käse eine schöne Farbe annimmt, im Anschluss auf Umluft oder Grillfunktion stellen und noch einmal bis zu fünf Minuten backen, bis der Käse goldbraun geschmolzen ist. Nach Belieben mit gerösteten Pinienkernen und Parmesan servieren.

Auch andere Füllungen schmecken

Der Spaghettikürbis ist sehr vielfältig und kann nach Gusto mit verschiedenen Füllungen zubereitet werden, zum Beispiel Bolognese oder Rahm-Champignon-Sauce. Beliebt ist auch die Variante mit Carbonara-Sauce: Hierfür werden Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne angedünstet. Danach Sahne, Eigelb, Crème fraîche und Parmesan miteinander vermischen, dazugeben. Gut salzen, pfeffern und in die gebackenen und aufgelockerten Kürbishälften geben.

Die Zutaten

Das braucht man für zwei Personen (als Hauptgericht):

Spaghettikürbis, 3 Knoblauchzehen, 200 g Spinat, 150m g Frischkäse, 150 g Feta, 75 g geriebenen Käse, Parmesan, Pinienkerne, Salz und Pfeffer, Chili, Olivenöl