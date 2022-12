Rezept für die Festtage Weihnachtskuchen mit Mandeln und Zimt von Monika Pöllmann

Regensburg.Der weihnachtlich gewürzte Kuchen passt mindestens so gut in den Advent wie Plätzchen und Lebkuchen.

Es gibt zahlreiche Traditionen und Bräuche zu Weihnachten. Sie machen die Zeit vor dem Jahresende zu etwas ganz Besonderem. Plätzchen werden gebacken und ein Adventskranz wird aufgestellt. In nahezu jedem Haus gibt es nicht nur für die Kinder einen Adventskalender. Der Besuch eines oder mehrerer Weihnachtsmärkte, das Besorgen von Geschenken, der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, der Gottesdienst und die Bescherung an Heiligabend – auf alle diese Dinge freuen sich die Menschen, ob groß oder klein.

Auch kulinarisch ist zur Weihnachtszeit einiges geboten. Unter den Leckereien darf bei uns ein Kuchen für die weihnachtliche Kaffeetafel auf keinen Fall fehlen. Es muss ja nicht gleich eine aufwendige Torte sein.

Weihnachtsgewürz Zimt

Wir entscheiden uns für einen Weihnachtskuchen mit Zimt und Mandeln. Nüsse und das Aroma von Zimt ist typisch für die Weihnachtszeit. Zimt ist ein sehr altes Gewürz, schon die Ägypter verwendeten es zum Würzen und als Räuchermittel. Gewonnen wird Zimt aus der Rinde des Ceylon-Zimtbaums. Je dünner die gerollte und getrocknete Rinde ausfällt, desto aromatischer schmeckt das Gewürz. Bei uns ist es vor allem als Pulver erhältlich.

Und so geht der Kuchen: Für den Mürbteig das Mehl-Backpulver-Gemisch auf eine Arbeitsfläche sieben. Zucker, Salz, Butter und Ei dazugeben und anschließend zu einem glatten Teig verkneten. Die Teigmasse eine halbe Stunde kühl stellen. Eine Springform (26 Zentimeter Durchmesser) fetten und mit Mehl ausstäuben. Die Form mit dem Mürbteig auslegen und einen Rand von circa zwei Zentimetern hochziehen. Im vorgeheizten Backofen (200 Grad Ober-/ Unterhitze oder Umluft 175 Grad) auf der zweiten Leiste von unten zehn Minuten vorbacken.

Sahne passt gut dazu

In der Zwischenzeit den Zwieback und das Orangeat sehr fein reiben. Die Eier mit dem Zucker cremig rühren. Sahne, Milch, Salz, Zimt und Backpulver dazugeben und verrühren. Zum Schluss Mandeln, Orangeat und Zwieback unterheben. Die Füllung (sie ist sehr flüssig) in den Boden gießen. Kuchen wieder in den Ofen schieben und bei gleicher Temperatur 45 bis 50 Minuten fertig backen. Nach kurzer Abkühlzeit den Kuchen aus dem Ofen nehmen und vollständig auskühlen lassen. Mit einem flachen Messer den Kuchenrand vorsichtig vom Springformrand und anschließend vom Boden lösen.

Jetzt geht es ans Verzieren: Nach Belieben den Kuchen mit ausgeschnittenen Papiersternen belegen und mit Puderzucker bestäuben. Die Sterne vorsichtig abheben. Auf einer Platte anrichten. Wer möchte, serviert den Weihnachtskuchen mit Sahne.

Diese Zutaten brauchen Sie:

Für den Mürbteig: 250 g Mehl, 125 g Zucker, 1 Prise Salz, 125 g Butter, 1 Ei, 1/2 Pck. Backpulver

Für die Füllung: 5 Scheiben Zwieback, 50 g Orangeat, 3 Eier (Größe M), 125g Sahne, 125 ml Milch, 1 EL Zimt, 1 TL Backpulver, 200 g gemahlene Mandeln (mit Haut)

Sonstiges: 1-2 EL Puderzucker, Fett und Mehl für die Form, Mehl für die Arbeitsfläche, Sternen-Schablonen

Größe: Die Zutaten reichen für eine Springform mit 26cm Durchmesser

Vorweihnachtszeit ist Backzeit

