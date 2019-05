Alkoholkonsum Dein Kollege, der Trinker Von der Aushilfe bis zum Chef: Jeder zehnte Mitarbeiter schluckt gefährlich viel – auch in Ostbayern.

Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Kaffee mit Schuss: Wenn Mitarbeiter schon morgens eine Schnapsfahne haben, dürfen die Kollegen nicht darüber hinwegsehen. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Regensburg.Paul kam regelmäßig verkatert in den Betrieb. Der Oberpfälzer, der seine Identität nicht öffentlich preisgeben will, genehmigte sich am Abend in der Regel fünf Halbe Bier, manchmal auch acht und manchmal trank er bis zum Totalausfall. Am Morgen kaschierte der Handwerksmeister die Fahne mit Kaugummi und Mentholbonbon. „Ich wusste, ich trinke viel. Aber ich hätte nie gedacht, ich könnte Alkoholiker sein“, sagt der 53-Jährige. Er ist seit Jahren trocken. „Aber 30 Jahre habe ich gebraucht, um dahin zu kommen, weil ich immer versuchte, kontrolliert zu trinken.“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

########### ### ### ##############, #### #### ### ###### ######## #### ### #### ## #,# ####### ######## ###. #### ##### ##### ####### ### ######### ########### ### ########### (###) ####### ## #### ## ### ######## ## ### ###### ### ####, #######, ######## ### ##. ### ############ ##### ## ##### ############ ### ##### ##### ########## ###### #### ######## ###. ######## ####### ###### #### ### #### ############### ########## ##### ####### ## ############ #####.

## ########## #### #######

##### ###### ########### ###### #### ### ### ###, ############## ######### #### ####. ### ####### – ### ########## ### ### ################## – ######### #### ### ##### ## ########## #### ## ####, ######### ### ######-####################### ## ##### ###### „####### – ### ###### #####“. ############## ###### ## ### ## ### ######## ### ##### #,# ### ##### ##############.

### ####### ### ###### ### ####### ## ############ ## #### ####. #### ########## ### ######## ########### ############ ### ###### ## #### ####### ### ## ####### ### ########## ####, #######: ###### ########### ####. #### ##### #### #### ## ######## ########## ### #############. ### ######### ###### ############ ### ##. ### ### ###### ###, ####### ##### ### #######, #### #### ## ######## ###### – „######, ########### ### ####### ### ###########, ### ##### ######## #############“, ####### ####### #####, ###### ### ############ ### ### ##########. „####### #### ##### #####, #### #### ####### ####### ####.“

#### ####### ### ### ############ ####### (############ ### #############) #### ### ######## ### ### ############# ################## #####. ### ########## #### #### ###### ## #### ###########. #### #### ###### ### ########## ### ####### ############ ############ ###. ### ######## #### ####### ####.

########## ## ### ###, ########## ## ###########: ### ######### ###### ### ### ######## ### ######## ## #### ##########. ### ########## #### #### ##### #### ##### ##### #### ######## ### ###### ### ######## ###. „#### ######## ## ###### ##### ### ########: ###### #####. ### ###### ##### #### ###“, ##### ####### #####-##### ### ######## ### ########## #### ## #######. „#### #### ### ########### ####, #### ### ####### ### ######### ##########: ## ############ ###### ### ####### #### ### #########.“ ### ##-####### ### #################### ## ##########. ## ######## ######### „############### #####“ ###### ### #### ############ ## ###### ### #########. „##### #####, ##### #####, ##### ########“ ### ### ########, ### ### ##. ### #####, #############. ############### ######## ##########, ### #### #############, ###: ########## ### ################. „###### ### ## ### ###### ### #####“, #### #####-#####. „###### ##### ####### ###### ##### ### ### ######, ####### #### ###### ##### ## ######.“

########## #######, ### ############# #########, ## ### ############# ### ######## ###########. ######### #### ### ## ##### ######### – ###### ## ######, ## #### ### ######### ############## ####. ### ######-######## ### ### ########, ### ##### ### ######### ###### ###### ######## ##### ### ######, ### ###### ## ###### ######### ##########, #####: „#### ### ##### #####. #### ## ####, ### ### ### ####’.“

### #### „### ### #########“, #### ### ##############: ####### ## ### ########### ##### #### ##### #########, ########## ######## #####-####### ### ### ###. #### ### ################ #####, ##### ####, ### ################. #### ######## ## ### ###### ### ### ######## ########### ### ### ### ### ####### ###. ### ########### ##### ##############, ##### ####### – ### ###### ###### ####### ## #######. ## #### ##### ## #######. „### #### ###### #######, ### #### ##### ######### ###.“ #### ######## ##### ####### ######, ### ### ########. #### #### #### ## ###### ######### ### ### #####.

#### ############ ### ### ############### ### ######## ########## ####### ### ### ####### ## ####. #### ### ######## #### ###############. ### ##### #### ##### ##### ########### ### ####### #### #######, ###### ###### ############ ### #### ########### ##############. ######## #####, ########## ######## ############. ### ############ ######### ######### ##### ### ########## #########, ### #### ## ### ######## #####. „### ### ###### ####### ###, ########## ##### ###### ####, #### ## ### ######, ### ####### #### – ### ########## ########### – ### ############ ########“, #### ### ##########, ######### ### ######## ### ################ #######. „### ############ #### ####### #### ### ### ####.“

#### #### #####: „### ######### ###: ## ###### ### ##### #### ##### #######.“ ### ### ######## ############ ###### ## ###########, ### ######### ########, ### ### ##### ######### ######, ### ########### ### ### #############. #### ####### #### ### ### ########## ########. „####’# ### ######## ####, #### ########. ### ### ##### ##################.“

#### #### ## ### ######-####.

#### #### ## ## ####### ####### ##########.