Wirtschaft Die effektive Landwirtschaft 4.0 Unkrautroboter, Drohnen, satellitengestützte Düngung – was ist heute möglich in der Landwirtschaft und was kommt noch?

Von Rebecca Sollfrank-Grossmann

Merken

Mail an die Redaktion Die Landwirtschaft versorgt den Menschen mit Lebensmitteln – und das ist wortwörtlich lebensnotwendig. Foto: Montri - stock.adobe.com

Weihenstephan.Auf unseren Straßen ist autonomes Fahren noch Zukunftsmusik, auf unseren Feldern wird es bereits im Alltag eingesetzt.“ Kaum ein Vergleich zeigt deutlicher, dass in der Landwirtschaft „eine leise Revolution“ stattfindet, wie der Vorsitzende der Max Schönleutner Gesellschaft Weihenstephan und einer der Geschäftsführer der FarmFacts GmbH, Dr. Josef Bosch, im Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung am Sonntag erklärt. Wissenschaft, Forschung und Lehre mit Produktanwendungen zusammenzubringen, ist ein boomender Trend in der Wirtschaft. Josef Boschs Engagement zeigt, wie das in der Landwirtschaft funktionieren kann. „Ich diene der Sache“, betont der Landwirt, dessen Heimathof in Mangolding bei Regensburg steht. Die „Sache“ ist die Digitalisierung in einer der wichtigsten Branchen weltweit – der Herstellung von Lebensmitteln.

Roboter, die ohne Einsatz von Herbiziden Unkraut jäten



Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„### ############## ############, ### ################## ### ### ### ################ ########### #### #################, ### ##### #### ###### ######### ####### ################# ######“, ######### ###### ########, #### ###### ##### ###### ### #### ### #########, ############## ### ####### ##########. ###### ### ######### ########## #### ####### #### ###### ## ###### #######. #### ######## ## ### ##### ##-##### ## ############ ##-###### ######### ### ##########, #############-######## ## #############.

### ##-##### ##### #########, ### ##### ### ### ##### „#### #######“ ### ### ##### ####. ##### ### #### ### ##### ### #### ### ########### ######### ## ################, ################ ### ######### ##########. ### ### ### ####### ####### ####### ### #### #### ## ### ########### ########, ### ##### ############ ### ###### ######### ######### ### #######-#######: ######## ###########, ### ##### #### ## ############ ####, ###### ## ####### ####### #### ####### ### ########## #####. ############ ####### ######### ##### ##### ########## ####### ### #############, ### ### ######### ########### #########.

#### ######## ###### ################ ##### ###### ### ### ######### ### #### ##### ##### ######, ## ### ##### ###### ### ## ### ########### ###### ## ####### ###. ############### #### ### ###- ### ########### ##########, ### ### ######## ## ### ################## ###### ######## ####### ### #### #### ######### ###########, ####### ### ######## ############ ### ########## ######## …

### ######## ####### ### ########

###### ########### ##### ##### ######## ####### ###########, ### #### #################### #### ##########. ### ##############, ##### ### ##### ##### #########, ####### ### „###### ####### ##########“ ########. ###########, ##############, ########, ############## ### ############## ##### ### ###### #### ############, ### ## ### ########## ##### ###### ############, ### ######### #### ### ######## ## ########. ## ###### ######### ### ##### ######## ### ############## ### ############# ###### ### ##########- ### ########################### ### ######### ######## (###). ### #### ### #### ########## ### ######## ### #### ########## ########### ### #### ### #### ############. ### ################ ##### ## ###### #### ### #,# ### ##### ########## ########. ### #### #### ### ### ##### ########### ### #### ### #### ############# ### ##### ############### ### #### ########## ######## ###. #####: „##### ########### ### ############ ### #### ###, #### ## ######### ## #### ## ####### ## ######### ############# ###### ####.“ #### ##### ###### ##### ### ######## ######### ### ###########: #### ######## ### ######## ## ####### #### ########, #### ####### ###. ## #### #### ###### ## ### ######## ######### ######.

„### ##### ##### ########### ##############. ### #### #### ####### ### ############## ##### #### ##### ############### ##### #######“, ##### #### ##### #########. ############### ###### ###### ### ######, ### ######## ##### ########, ################## ### ############## ## ########. ##### ############ ### ### ##### #### ## ####### ####, #### ### ### ##### ##### ### ##### ############ ### ##### ###### ###### ###########. ### ##### ###### ####### ### ######## ### ########## ########### #### ### #### ##########. ###### ####### #### ##### ##### ### ####### ################ ############ #### ### #### ######, ### ### ########### ######### ########. „## ##### #### ### ##### ### ### ############# ###“, ####### ##.

########## ## #### ### ### ########## ### ###### #### ### ######## ###### #####. ### #### ## ### ### ########## #####, ### #### ########## ######## ### ##### ### ####, ########## ### ########## ############## – ## ### ##### #### ### ########### ######### ##########. ### ##### ### #### ###### ### ########## ####, ## ### ### ######## ####. #### ######## ######## ######### ### ###### ########## #### „####### ###### – ###########“. ########## ###### ##### ### ##### ######## #### ##### ######### ### ################ ################ ### ###### ############# ### #### ########## ### ### ############# ### ### ####### ####### #######. ### ###### #### ## ##### ### ############## ### ################### ########## ### ###### ##### ######## ######### ### #########. ### #### ##### ### ### ######## ####### ###### ### ############ ############ #######.

### ####### ######### ########################## ### ##### ### ##########, ### ##### ### ### ######## #### #####, ####### ### ##### ################ ######## ###. ##### ####### ### ######## ### ##### ## #### ########## ##, #### ### ###### ########. ######### ## ## ##### ######, ###### ##### ####### ### ##### ### ##################### ### ######## ### #######. ######## #### #### ### ####### #### ####### ### ### #####, ### #######, ### ### ##### ########. „### ###### ##### ### ##### ############ ### ################ ######### ##### ###### ###########.“ #### ### ####### ####### #########, ##### #### ### ################ #### ###########, #### ### ###### ## ########.

###### ### ###### ### ##### #######

### ######## ##### ### ### ####################. ### ########### ###### ### ######### ### ####### ####### ###. ####### ### ######## ### ########## ####### #### ### #### ## #####, ### ### ### ######### ### ###### ###########. ## ##### ### ############ ### ### ##### ### ############## ### #### ################ ########### #### ###### ### ########## ######. ## ###### ### ##### ########## ########## ######## ######## #### #############, ### ########### ###### ### ########. ### ####### ###### #### ############, #### ############### ### #### ### ############ ###########, ### ###### ### ###### ############# #### ### #### ##. ##### ### ###### ### ################# #############, ####### ###. ### ############## ### ##############, ##########-######### ############## #### ######## ###############. ###### ###### ############# ### ######### ##### #### ## ###### ##########? ##### ##### ### #### ##### #### ####### #### ####### #######? ### ########## ################### ########### ########## ## ######## ####### ###### ### ##### ######### ### ########### ############# ### ############## ### ##### ###############. ### ######### ## ### ########### ########### ### ###### ##### ########## ##### ####### ############### ### ############### ################# ### ############ ##########, ### ####### ### ##### ### ######## ####### ########### ######## ### ##### ######. ############ ############# ### ########## ## ########## ########, ######### ### ##### ####### ####### ######### ###############, ### ### ##### ###### ######.

### ########## #### ###########. #### ### ## ####### ### ######### ###### ####### ####### #####-#### ## ######. ######## ######## ### #### ######-####, ############-#### #### ##### #### ### „###### ### ######“, ### ### ### ### ###########-######### #### ######### ###### ### ### ####### #### ########### ####. ############ ########### ######## ##### ## ####### ### ### ### ######### #########. ####-##########-######## ### ### ##### ##### ## ####### ### ### ####### ### ##### ############ ################### ################# ### #### #######. ###################### ####### #### ### #### ####### ##### #### ####### ### ### ####### ## ##############. ### ###################### ####### ### ######### ### ###### ########## #### ##### ##########. ##### ##### ##### ####### ### #### ####### ### ######### ##, ###### ###########.

#################### ###### ### #############

### ############# ##### ######## ####, ### ### ######### ####### ### ######################### ########. ############# ##### #### ### „##### ####################“. ### #######, ### ### ########## ############### ######## ##### ####### ###. „### ## ####### #### ### ########### ################# ### #########, ############## ### ####### ########## ############## ##### ####### #### ### ######### ####### ## ####################### ### ########## ############“, ## ### ###### ### #### ### #########, ############## ### ####### ##########, ###### ########. ######### ###### ####### ### ### ###### ### #####-########, ######-########### ### ##############, ######## ####- ### #####################, #### #### ######## ####### ### ########### ### ############## ######## ### #### ### ### ######## #### ## ####### ### ################# ###### ### ### ####### ######################### ### ######## ##########.

### ######## ### ################## ##### ### ######### ### ######### ######. „### ###### ## ##### ### #### ###, #### ##### #### ###### ### ############# ######### ######, ####### ###### ### ######### ### ### ####### ### ##### #######.“ ### ######### ####, ### ######### ##### ########: „### ###### #####-#######-########### #### ### ### ####### ######## ######### ### ####### ######, #### #### ## #### ######## #### ### ############## ############# ####### ###### ####.“ ### ######## ########### ####### ##### ### ############### ##### ### ################ ### ####################, ###### #####. ### ### ############### ######## ######## ############# ##### ######## ### ########## ########### ###### ### ### ####### ###### #### ###### ###, „### #### ########### #### ######### ######## ########### ########## #### ### ############## ############## ## #### ##### ######### ##### ######### ############, ### ## #### ### ######## ### ### ###### ############# ######.“

### #### ### #### ######### ### ### ###############, ### ### ################ ######## ### ######-###### ### ### ##### ######## ###. ### ####### ### ### ####### ### ############### ###### ### ## ####### #######.