Tiere Hunde wie Riesenteddybären Im Huskyhof Neureichenau gibt es die ersten Canadian Eskimo Dogs in Deutschland. Gäste können hier mit Schlittenhunden üben.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Die ersten beiden Canadian-Eskimo-Dog-Welpen Deutschlands haben sich in ihrer neuen Heimat im Bayerischen Wald in Neureichenau schnell bestens eingelebt. Foto: Kilyan Klotsch

Neureichenau.Andrea Rothmayer liebt Pferde, Kilyan Klotsch Hunde. Zusammen entstand der Husky-Pferdehof in Neureichenau, ein Dorado für Urlaub mit Tieren am Dreisessel im südlichen Bayerischen Wald. Vor 20 Jahren bekam Kilyan Klotsch Jacky, seinen ersten Schlittenhund, eine Sibirian-Husky-Hündin. Damals wusste er noch nicht, dass Schlittenhunde Gesellschaft brauchen. Das änderte sich aber schnell. Inzwischen hat er ein Rudel von 14 Malamutes und seit drei Wochen zwei Canadian Eskimo Dogs, die ersten in Deutschland.

Erst im vergangenen Jahr wurde der Canadian Eskimo Dog von Fédération Cynologique Internationale, dem größten kynologischen Dachverband aufgrund der nachgewiesenen Rassenreinheit als weitere nordische Hunderasse eingestuft. Es gibt nur noch 400 Hunde dieser Rasse. Ursprünglich wurden diese Schlittenhunde von den Eskimos gezüchtet und lebten eng mit ihnen zusammen. Die Hunde zogen die Schlitten und transportierten Güter. Sie durften in den Hütten schlafen, um die Eskimos zu wärmen und zu trösten.

Welpen aus Kanada geholt

Damit die Canadian Eskimo Dogs nicht aussterben, kümmern sich einzelne Züchter, den Genpool aufrecht zu erhalten. Genau deshalb will Kilyan Klotsch ein Canadian-Eskimo-Dog-Pärchen aufziehen. Aufgrund seiner 20-jähriger Zuchterfahrung von Alaska Malamutes wurden ihm zwei Welpen von Beverly Arsenau anvertraut. Sie betreibt mit 30 Hunden den größten Zuchtbericht der Canadian Eskimo Dogs. Bis nach Fort Assiniboine, 200 Kilometer vom kanadischen Flughafen in Edmonton entfernt, musste Kilyan Klotsch mit seiner Frau reisen, um die neue Welpen abzuholen. Nach ausführlicher Korrespondenz im Vorfeld, zweiwöchigem Kennenlernen in Kanada und dreifachen veterinärmedizinischen Gutachten gelang die lange Rückreise nach Neureichenau ohne Probleme.

Nach der 22-stündigen Reise in Hundekäfigen im Gepäckbereich fühlten sich Elja und Fam in der neuen Umgebung sichtlich wohl. Noch sind sie in der Welpenanlage untergebracht, um sich langsam an die neue Umgebung zu gewöhnen. Schon nach zwei Tagen kam der „Rudelchef“ der Malamutes zum Beschnuppern und Schritt für Schritt werden die Welpen mit dem ganzen Rudel vertraut. „Das geht nur mit einem gut sozialisierten Rudel“, erklärt Kilyan Klotsch.

Ein Jahr lang dürfen die Welpen nur spielen, damit sich Knochenaufbau und Muskeln richtig entwickeln können. Dann erst beginnt das Training. Mit zwei Jahren darf Elja gedeckt werden. Sechs Jahre lang kann sie dann für Nachwuchs sorgen. In Kooperation mit einem Zuchtbetrieb in Italien und im schwedischen Lappland, die ebenfalls von Beverly Arsenau kreuzungsfähige Welpen bekommen haben, hofft man, dass sich der Bestand der Canadian Eskimo Dogs vergrößert. Natürlich können dann auch Eskimo Dogs oder Malamutes von privaten Hundefreunden für 1800 Euro gekauft werden. Aber nur wenn sichergestellt ist, dass die Hunde genügend Freilauf haben, nicht alleine, sondern mindestens mit einem anderen Hund gehalten werden. Schlittenhunde brauchen unbedingt Gesellschaft.

Das Klima ist ideal

Die Canadian Eskimo Dogs passen durch ihre Menschenfreundlichkeit bestens zu den Malamutes. Beide Hunderassen wollen geknuddelt werden, sind wie „Riesenteddybären die perfekten Hunde für Kinder, auch für behinderte Menschen“, schwärmt Klotsch.

Vor neun Jahren zog das Ehepaar von Rosenheim nach Neureichenau und gründete den „Huskyhof“. Das etwas kühlere Klima im Bayerischen Wald ist für die Schlittenhunde ideal. Sie haben ein wetterfestes doppeltes Fell. Im Sommer haart das weiche, fettige, etwas längere Unterfell aus, wodurch das Fell gut durchlüftet wird.

Schlittenhunde Pseudonym: Der Laie denkt in der Regel bei Schlittenhunde immer an blauäugige Huskys. Er ist zum Pseudonym für alle Schlittenhunde geworden, aber nur der Sibirian Husky hat blaue Augen, davon auch nur etwa ein Drittel.

Augenfarbe: Alle anderen nordischen Hunderassen, Alascan Malamute, Samojede, Grönlandhund und der Canadian Eskimo Dog haben braune Augen.

Eigenschaften: Gemeinsam ist allen nordischen Hunderassen, dass sie Herdenhunde sind und durch ihr doppeltes Fell, dem Winterfell, das im Frühling aushaart, und dem lichten Sommerfell klimatisch anpassungsfähig sind.

Charakter: Die Tiere sind sehr aufmerksam, sanftmütig und kontaktfreudig. Durch ihre Schnelligkeit und Kraft können sie Schlitten und Lasten ziehen.

Wer in Reichenau Urlaub macht, lebt mitten unter Schlittenhunden und Pferden, ein kleines Paradies für Kinder und Tierfreunde. Da immer mehr Urlauber nicht nur eine Schlittenfahrt mitmachen, sondern selbst fahren und lenken wollen, gibt es entsprechende Workshops. Man lernt Theorie und Basiswissen, bekommt einen eigenen Schlittenhund und darf auf dem Trainingsgelände selbstständig mit ihm fahren, was gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt.

Kilyan Klotsch beherrscht die Kunst, die „Lokomotiven des Nordens“, wie man die Alaska Malamutes wegen ihrer Kraft bezeichnet, bestens zu fahren. In Wettbewerben fuhr er schon viele Titel ein, u.a. den Vize-Europameister. Die Zukunft wird zeigen, ob die Canadian Eskimo Dogs auch in dieser Hinsicht das Schlittenhunde-Team verstärken.

