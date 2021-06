Anzeige

Wirtschaft 2020: Rekordjahr für TELIS-Gruppe Trotz Corona hat das Regensburger Unternehmen seine Gewinne gesteigert. Auf die Pandemie hat der Konzern schnell reagiert.

Merken

Mail an die Redaktion Die TELIS-Gruppe ist gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Foto: Rainer Fleischmann

Regensburg.Mit Gesamterlösen in Höhe von 151 Millionen Euro und einem Konzernergebnis von 15 Millionen Euro schließt die TELIS FinancialServicesHolding AG Ende 2020 ihr erfolgreichstes Geschäftsjahr seit der Gründung im Jahr 1992 ab. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens sind trotz Corona die Ergebnisse in allen Bereichen nicht zurückgegangen, sondern zu neuen Rekordzahlen angestiegen.

„Für uns war von Beginn an klar, in jeder Krise steckt auch eine große Chance. Man muss nur genau hinschauen und daraus lernen, denn eine schwierige Phase ist die beste Gelegenheit, um Stärke zu entwickeln.“, so Dr. Martin Pöll, Vorsitzender des Vorstandes der TELIS-Gruppe. Während sich viele Firmen in einer Schockstarre befunden hätten, habe der TELIS-Konzern schnell auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie reagiert und sämtliche Beratungs- und Geschäftsprozesse auf digitale Wege umgestellt, wovon Berater, Makler und Mitarbeiter profitiert hätten.

Von externen IT-Dienstleistern unabhängig

Die digitalen Instrumente und Tools des Konzerns haben sich im letzten Jahr noch einmal rasend schnell weiterentwickelt, heißt es in der Mitteilung. Mit der eigens gegründeten Tochterfirma GWVS mbH, welche passgenaue, digitale Lösungen für die gesamte Unternehmensgruppe entwickelt, sei der Konzern seit Jahrzehnten unabhängig von externen IT-Dienstleistern. Somit konnten innerhalb kürzester Zeit und auf eigene Faust innovative Technologien und professionelle, digitale Beratungsmodule entwickelt werden, um den Arbeits- und Beratungsalltag auch während der Pandemie uneingeschränkt aufrechtzuerhalten.

Auch in den nächsten Jahren werde der TELIS-Konzern die Digitalisierung auf allen Vertriebswegen weiter vorantreiben, denn „die Automatismen, die uns heute zur Verfügung stehen, machen uns produktiver, schneller, besser und am Ende des Tages erfolgreicher“, so Dr. Stefanie Alt, Vorstandsmitglied und Verantwortliche für den Unternehmensbereich Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Zwei entscheidende Handlungsfelder stünden dabei besonders im Fokus: Zum einen die weitere Digitalisierung im Bereich des Produktionsmanagements und zum anderen die Modernisierung der Online Tools.

Vision 2020 erfolgreich erfüllt

Neben dem siebten Rekordergebnis hat der Regensburger Finanzdienstleister im vergangenen Jahr noch einen weiteren Meilenstein erreicht: die Erfüllung der Vision 2020. Damit hätten sich die Verantwortlichen Anfang 2016 ambitionierte Ziele gesteckt, so unter anderem die Verdopplung der Berateranzahl im Konzern von etwa 750 auf 1500. Ende vergangenen Jahres durfte die TELIS-Gruppe ihren 1500. Berater begrüßen. Organisches und gesundes Wachstum über alle Vertriebswege hinweg werde auch in den nächsten fünf Jahren, im Rahmen der Vision 2025, eine wichtige strategische Rolle spielen, heißt es in der Pressemitteilung.