Anzeige

Arbeitsmarkt 80 Auszubildende starten bei Krones Bundesweit war für viele Jugendliche der 1. September ein besonderer Tag. So auch am Krones Hauptsitz in Neutraubling.

Merken

Mail an die Redaktion So wie hier am Hauptsitz in Neutraubling begannen insgesamt 80 Jugendliche ihre Ausbildung bei der Krones AG. Foto: Sebastian Bockisch

Neutraubling.Bundesweit war für viele Jugendliche der 1. September die Marke für einen neuen Lebensabschnitt. So auch an den Krones Standorten in Neutraubling, Nittenau und Rosenheim. Denn mit der Ankunft auf dem Werksgelände starteten 80 Jugendliche ihre Ausbildung in ganz unterschiedlichen Berufen.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Abstands- und Hygienevorschriften, begrüßten Vorstandsvorsitzender Christoph Klenk und Gesamtbetriebsratsvorsitzender Josef Weitzer die Neuankömmlinge in diesem Jahr per Video. Klenk wies in seiner Videobotschaft auf die Bedeutung von Ausbildung hin. „Ausbildung ist wichtig – das steht außer Frage: für Sie und für uns. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Ihre Zukunft und die von Krones gestalten.“ Auszubildende in einem internationalen Unternehmen bekämen einen vielfältigen Einblick in mögliche Berufsfelder.

Digitalisierung hat Einzug gehalten

Bei der Vermittlung der Lehrinhalte bei Krones hat die Digitalisierung aufgrund der Pandemie bereits verstärkt Einzug gehalten. So werden seit über einem Jahr den Auszubildenden die theoretischen Grundlagen hauptsächlich virtuell vermittelt. Zum Einsatz kommen dabei E-Learnings und eigens aufbereitete Lernvideos. Deshalb werde auch allen Auszubildenden ein Laptop zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Auf Präsenzunterricht vollständig zu verzichten ist bei Krones aufgrund der Praxisorientierung jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund wurde 2020 eine Hybridlösung eingeführt, die auch jetzt noch angewendet wird. Mit Blick auf die steigende Bedeutung der Digitalisierung in der Industrie werden ab September 2022 rund 20 zusätzliche Ausbildungsplätze im IT-Bereich angeboten.