Abflug mit Hindernissen

Vorfreude ist die schönste Freude: Das philosophiert mein Kalenderblatt just an dem Tag, an dem die Fluggesellschaft meiner Urlaubs-Vorfreude einen Dämpfer verpasst: Ich soll einen halben Tag später als geplant nach Dänemark fliegen. Ärgerlich, aber immerhin gibt es gesetzlichen Schutz. Härter trifft es die, die aus den Medien erfahren, ihre Airline sei pleite. Denn das Geld ist dann weg. Dieses Jahr erlebten das Kunden von Germania, der britischen Flybmi und der isländischen Wow Air. 2018 meldete Niki Konkurs an und 2017 Air Berlin. 25 europäische Fluganbieter sind seit 2012 insolvent gegangen, eine Zahl, die wenig Mut macht – deshalb mein Appell an Fluggesellschaften: Stärkt das Vertrauen der Kunden und geht über das gesetzliche Minimum an Verbraucherschutz hinaus!

Wie wäre es mit einer freiwilligen Insolvenzabsicherung, wenn es schon keine verpflichtende gibt? – Für meinen Kopenhagen-Flug bin ich vier Monate vor Abreise mit dem vollen Ticketpreis in Vorleistung getreten. Das Unternehmen hätte vier Monate Zeit gehabt, bankrott zu gehen, ohne dass ich je eine Leistung erhalten hätte. Eine Sorge, die Flugunternehmen ihren Kunden nehmen könnten. Das bessere Gefühl beim Klick auf den „jetzt bezahlen“-Button inklusive.

Wären Fluggäste auch bereit, für das Mehr an Verbraucherschutz zu bezahlen? – Tatsächlich stellt sich die Frage nicht, wie das Beispiel der Pauschalreisen zeigt. Pauschalreisende sind dank einer EU-Richtlinie gegen die Zahlungsunfähigkeit der Airline, des Hotels oder des Reiseveranstalters geschützt. Geht eines der Unternehmen Pleite, bekommt man sein Geld zurück oder wird umgebucht.

Ereignet sich der Bankrott während des Urlaubs, muss die Heimreise gesichert sein. All das ohne spürbare Mehrkosten bei der Buchung. Gerade das Land, in das ich fliege, hat eine weitere Lösung parat: Dänemark verfügt über einen Reisegarantiefonds. Passagiere, die ihr Ticket direkt über die insolvent gegangene Airline gebucht haben, können finanzielle Entschädigung aus dem Fonds bekommen. In meinem Fall scheint die Fluggesellschaft zwar finanziell gesund zu sein. Der spätere Abflug ist für mich trotzdem Grund genug, beim nächsten Mal nicht mehr über den Anbieter zu buchen. Außer, er überholt bis dahin alle anderen in Sachen freiwilliger Insolvenzschutz.

