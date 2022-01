Anzeige

Automobil Abruptes Aus für BMWs Elektro-Bestseller Neun Jahre nach dem Start des i3 stellt BMW die Produktion schon im Juni 2022 ein. Schuld ist auch Konkurrenz aus Regensburg.

Mail an die Redaktion Mitarbeiter im BMW-Werk Leipzig arbeiten nur noch bis Juni 2022 in der Montage des i3. Foto: Jan Woitas/dpa

München.Die Gerüchte um ein Ende des bayerischen Elektro-Pioniers brodelten schon im vergangenen Jahr, doch eigentlich sollte der BMW i3 noch bis 2024 produziert werden. Doch nun werde die Produktion in Leipzig Ende Juni auslaufen, sagte eine Sprecherin am Freitag in München. Auch wegen eines neuen Konkurrenten, der ab diesem Jahr aus Regensburg kommen wird.

BMW baut den i3 seit September 2013 und hat inzwischen fast eine Viertelmillion Exemplare verkauft. In den Anfangsjahren war die Nachfrage verhalten - Aktionäre und Journalisten hielten BMW das Zuschussgeschäft mit dem „Ladenhüter“ vor. Mit dem i3 in der eigenen Carsharing-Flotte DriveNow versuchte BMW das Interesse der Kunden zu wecken. Auch in Carsharing-Flotten in Ostbayern wie dem EARL Regensburg ist der i3 im Einsatz.

Eigentlich stiegen Verkaufszahlen

Vor zwei Wochen berichtete das Unternehmen noch: „Der BMW i3 als weltweit einziges vollelektrisches Premiumfahrzeug im Kompakt-Segment konnte auch in seinem neunten Jahr noch zulegen: Mit 28 216 verkauften Fahrzeugen wurden 5,4 Prozent mehr BMW i3 als im Vorjahr verkauft.“

Der Kompaktwagen bekommt aber wachsende Konkurrenz auch aus dem eigenen Haus: Der elektrische Mini aus Oxford ist schon auf dem Markt, der BMW iX1 aus Regensburg kommt Ende des Jahres. In Leipzig will BMW demnächst den Nachfolger des Mini Countryman bauen, auch in einer vollelektrischen Variante.(dpa)