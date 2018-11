Anzeige

Technik „Alexa, wann geht mein Flug?“ Als erster Flughafen in Deutschland hat der Airport Nürnberg eine eigene Funktion für den Sprachassistenten entwickelt.

Von Maria Stich

Merken

Mail an die Redaktion Der Albrecht Dürer Airport in Nürnberg hat für Amazons Sprachassistentin Alexa eigene Funktionen programmiert.Foto: zhu difeng – stock.adobe.com

Nürnberg.Zwar sind die Bedenken der Deutschen bezüglich Datenschutz bei digitalen Sprachassistenten immer noch hoch. Trotzdem nutzen laut der Trendstudie „Consumer Technology 2018“ des Digitalverbands Bitkom bereits 13 Prozent der Bundesbürger einen intelligenten Lautsprecher mit Assistenten. Dr. Christopher Meinecke, Leiter Digitale Transformation bei Bitkom e.V., ist überzeugt davon, dass hier ein Milliardenmarkt entsteht. Die Steuerung von Geräten mit der Stimme werde in den nächsten Jahren immer selbstverständlicher werden.

Auch der Albrecht Dürer Airport Nürnberg hat das erkannt: Als erster Flughafen Deutschlands bietet er seit Oktober des vergangenen Jahres einen eigenen sogenannten Skill für Alexa, die Sprachassistentin von Amazon, an. Im Oktober dieses Jahres zog der Flughafen Frankfurt nach. Ein Skill ist vergleichbar mit einer App für Smartphones und ermöglicht es, über Sprachbefehle beispielsweise Musik abzuspielen, sich Nachrichten vorlesen zu lassen oder sogar Spiele zu spielen.

Bereits seit einigen Jahren ist der Albrecht Dürer Airport Nürnberg Ankerkunde von Amazon und nutzt beispielsweise dessen Infrastruktur für seine Website. Pressesprecher Christian Albrecht leitete die Zusammenarbeit für den Skill in die Wege. Durch ein Mentorenprogramm erhielten die Entwickler des Flughafens Hilfestellungen bei der Programmierung von Amazon.

Dynamische Informationen



Mit einem Befehl, der mit „Alexa, frage Flughafen Nürnberg“ startet, können Nutzer wichtige Auskünfte abfragen. Die hinterlegten Informationen lassen sich in statische und dynamische Informationen einteilen: Zu den statischen Informationen zählen Anreise- sowie Parkmöglichkeiten, eine Auflistung von Restaurants auf dem Flughafengelände oder die Antwort auf die Frage, ob es eine freie WLAN-Verbindung für Fluggäste gibt.

Spannender und für viele Nutzer interessanter sind die dynamischen Informationen: Diese greifen direkt auf den Flugplan zu, sodass sich beispielsweise prüfen lässt, wann ein konkreter Flug landet und ob er pünktlich ist. „Die Daten werden verlässlich in Echtzeit ausgespielt. Ziel des Flughafens ist es, allen Personen die gleichen Informationen über die unterschiedlichen Kanäle, die von unseren Gästen genutzt werden, zu liefern“, erklärt Pressesprecher Christian Albrecht den Mehrwert dahinter. Seit der Skill veröffentlicht wurde, gab es 1148 Zugriffe darauf. Im Durchschnitt startete jeder, der den Skill aufrief, zwei Abfragen, größtenteils den Flugstatus betreffend. Die Nutzung blieb mit zehn bis 20 Zugriffen pro Tag über das komplette erste Jahr auf einem gleichen Level. Bei rund 64000 Flugbewegungen und einem Fluggastaufkommen von über vier Millionen im Jahr 2017 klingen die Nutzerzahlen zunächst ernüchternd. Albrecht erklärt aber: „Es ist nicht unbedingt unser Ziel, diese Zahl weiter zu steigern. Es ist zunächst nur ein Angebot. Wir wollen mit unserem lokalen Service Erfahrungen sammeln, wie die Nutzer mit diesem neuen Kanal umgehen.“

Tatsächlich ist die Steuerung mittels Sprachassistent eine völlig andere als die Anwendung über einen Desktop. Der Umgang mit ihnen ähnelt viel mehr den echten Interaktionen und Gesprächen mit seinen Mitmenschen. Albrecht möchte dafür werben, in welchen Bereichen diese neue Technologie noch denkbar ist – bisher würden Sprachassistenten in deutschen Haushalten meist nur für das Abspielen von Musik und die Frage nach dem Wetter statt für smarte Anwendungen genutzt werden.

Erweiterung des „Skills“ geplant



Bis Alexa, Siri, Cortana und Co. bei einer breiteren Masse Anwendung finden, müssen also zunächst anfällige Sicherheitslücken vollständig behoben und insgesamt ein größerer Nutzen mit mehr Funktionen in ihnen gesehen werden. Auch technisch wird sich die Hardware – wie die Qualität der Mikrofone – weiter verbessern müssen, um Fehlern beispielsweise durch undeutliche Aussprache entgegenzuwirken.

Der Flughafen Nürnberg plant jedenfalls, seinen Skill weiter auszubauen. Als Nächstes soll er auf Englisch übersetzt werden. Albrecht hält es auch für denkbar, dass man über Alexa bald auch einkaufen oder Parkplätze am Flughafen buchen kann.

Weitere Wirtschaftsnachrichten gibt es hier