Markenkommunikation Alte Marken mit neuem Erfolg Erfolgreiche Marken aus der Vergangenheit neu zu beleben, ist ein vielversprechendes Marketingkonzept von Firmen.

Von Maria Stich, Wirtschaftszeitung

Berlin.Ein Bummel durch die Kleidungs- und Schuhgeschäfte in einem großen Einkaufszentrum kann schnell zur Zeitreise werden: Da sieht man auf einem Regal die klobigen Nike Air Jordan stehen. Turnschuhe, die ihrem Träger in den 1990er-Jahren auf der Stelle die Coolness eines Hip-Hop-Künstlers verliehen. Da entdeckt man, ordentlich zusammengefaltet, in eine halb durchsichtige Papierhülle gesteckt und prominent platziert, das alte Feinrippunterhemd der Marke Schiesser, das so vor 50 Jahren auch schon im Kleiderschrank des Großvaters lag – nur, dass es heute auch junge Menschen kaufen.

Weiter geht es in der Haushaltsabteilung: Der freche Matrose lacht fröhlich von seiner Ahoj-Brause-Packung und erinnert an glückliche Kindertage. Und in den Weck-Gläsern, die als trendiges Gefäß für Suppen, Salate und Desserts präsentiert werden, hat doch bereits Oma ihre Heidelbeeren eingekocht. Im Schaufenster eines Fachgeschäfts für Fotografie entdeckt man eine nagelneue Leica, die früher der Inbegriff hochwertiger Kameras war – und heute wieder ist.

Fängt man erst einmal an, sich umzusehen, stellt man fest: Wir sind umgeben von alten Marken und Produkten, die wir schon aus unserer Kindheit oder von unseren Eltern und Großeltern kennen. Viele Unternehmen haben den Wert von Retromarken für sich entdeckt und nutzen sie geschickt als Marketinginstrument. Retromarken sind Marken, die für eine gewisse Zeit eingestellt wurden, von der Bildfläche verschwunden sind oder nur noch von einem sehr kleinen Personenkreis gekauft wurden.

Nach einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey mit Sitz in Berlin hat in den vergangenen Jahren die Bedeutung von Marken als Statussymbol wieder deutlich zugenommen. Allerdings ist das Einführen und Aufbauen einer neuen Marke kosten- und marketingintensiv – da wären allein die Namensfindung, das Design und die Einführung der Produkte. Deshalb ist es aus unternehmensstrategischer Sicht oft einfacher, eine alte Marke wieder einzuführen. Nicht selten werden solche Marken extra zu diesem Zweck von größeren Firmen aufgekauft.

Eine Portion Glück



Dass Retromarken so erfolgreich sind, liegt unter anderem daran, dass sie das Bedürfnis nach Nostalgie und Vertrauen befriedigen. Sie können positive Erinnerungen an die Kindheit oder Jugend wecken und ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen. Wichtig bei der Neupositionierung ist, dass eventuelle negative Assoziationen aus der Vergangenheit beseitigt und neue, positive geschaffen werden.

Das Revival einer vergessenen Marke sollte wohlüberlegt sein: Ist sie in den Erinnerungen der Menschen in irgendeiner Form noch relevant? Kann das Unternehmen auf das in den Köpfen der Verbraucher verfestigte Image aufbauen? Kommt es rechtlich zu Konflikten mit aktuellen Marken?

Erfolg in der Vergangenheit ist aber keine Garantie dafür, dass die Marke erfolgreich wiederbelebt werden kann – dafür ist der Markt zu unberechenbar. Außerdem gehört auch immer Glück dazu, ob sich genügend Leute auf eine bestimmte Retromarke einlassen und so den Aufschwung in Gang setzen. Wie bei neuen Marken braucht es Vorreiter, die einen neuen Trend mit alten Marken setzen.

So viele Marken es geschafft haben, sich mit dem Retrotrend durchzusetzen, so viele sind mindestens auch gescheitert. Beispielsweise ließ der Autohersteller Mercedes 2002 die legendären Maybach-Fahrzeuge mit eigenen Modellen wieder aufleben. Verschwindend geringe Verkaufszahlen führten nur gut zehn Jahre später allerdings zur Einstellung der Serie. Auch VW knüpfte mit seiner Beetle-Reihe zwar an die erfolgreichen und bis heute kultigen VW Käfer an. Anfang des Jahres verkündete der Autohersteller, dass die Produktion eingestellt werde.

Doch welche Grundvoraussetzungen muss eine Marke erfüllen, damit sie eine Chance hat, wiederbelebt zu werden oder weiter zu bestehen? Zwar sind eine große Bekanntheit und das Image, das die Marke in den letzten Jahrzehnten hatte, essenziell. Für den Wiedererkennungseffekt müssen wichtige Elemente des Markenlogos und des Produkts an sich erhalten bleiben. Gleichzeitig müssen sich Marke und Produkt aber weiterentwickelt haben und zeitgemäß sowie innovativ sein. Produkte, mit denen der Konsument zwar nostalgisch in Erinnerung schwelgen kann, die aber ihren zweckmäßigen Nutzen nicht erfüllen, werden wenig Erfolg haben.

In der Erfolgsspur bleiben



Bei Getränken oder Mode spielt der Innovationsfaktor naturgemäß eine nicht so große Rolle wie beispielsweise bei technischen Produkten. So hatte der Kamerahersteller Leica den Einstieg in die Digitalfotografie Ende der 1990er-Jahre verpasst, was sich wenige Jahre später finanziell rächte – Millionenverluste führten zu einem strikten Sparkurs, Hunderte Mitarbeiter verloren ihre Arbeit, die Firma stand kurz vor dem Aus. Doch der Entwicklung der digitalen M-Serie 2010, die an das alte Design angelehnt ist, riss Leica das Ruder in letzter Minute noch herum: Heute verzeichnet die Firma jährlich Rekordumsätze im dreistelligen Millionenbereich. Seit 2016 kooperiert Leica außerdem mit dem chinesischen Handyhersteller Huawei und zeigt dadurch Bereitschaft, auch neue Wege zu gehen.

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung einer Retromarke muss diese gezielt gesteuert, gepflegt und konsequent beworben werden, alte Fehler sollten vermieden werden. Um die Umsätze weiter zu steigern, können neue Anwendungsgebiete gezeigt oder neue Produkte unter dem gleichen Markennamen eingeführt werden.

