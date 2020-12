Anzeige

Luftverkehr American Airlines setzt Boeing 737 Max wieder ein Zwei tragische Abstürze des Flugzeugtyps Boeing 737 Max hatten zu einem Flugverbot für die Maschine geführt. Nun wurde nachgebessert - und American Airlines setzt die 737 Max wieder ein.

Mail an die Redaktion Eine Boeing 737 Max der American Airlines ist in einer Wartungseinrichtung in Tulsa abgestellt. Foto: Lm Otero/AP/dpa

Washington.Fast zwei Jahre nach dem Flugverbot für die Maschine Boeing 737 Max kommt der Flugzeugtyp in den USA wieder für Passagierflüge zum Einsatz.

Die Fluggesellschaft American Airlines wollte am Dienstag ihre ersten beiden Inlandsflüge mit dem Flugzeug abwickeln - auf der Strecke von Miami nach New York und zurück, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf dpa-Anfrage erklärte. Bis zum kommenden Montag seien zunächst täglich diese beiden Flüge auf der Strecke mit der Boeing 737 Max geplant, danach sollten nach und nach weitere Flüge mit der Maschine zum Flugplan hinzugefügt werden.

Die Maschinen dieses Flugzeugtyps waren im März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Als Hauptursache der Unglücke galt ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm, das die Maschinen Richtung Boden lenkte.

Nach einer Reihe technischer Veränderungen und Nachbesserungen an der Software hatte die US-Luftfahrtbehörde FAA den erneuten Einsatz der Boeing 737 Max genehmigt. Anfang Dezember war bereits in Brasilien eine Maschine dieses Typs mit Passagieren an Bord gestartet.

