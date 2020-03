Anzeige

Börsen An der Börse droht nächste Verlustwoche Die Furcht vor der Coronavirus-Epidemie hat die Aktienmärkte nach einer kurzen Stabilisierungsphase wieder fest im Griff.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt.Der Dax verlor am Freitag im frühen Handel gut zwei Prozent auf 11.700,07 Punkte.

Damit ist das Zwischentief vom Wochenanfang bei 11.624 Zählern wieder in greifbare Nähe gerückt. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von 1,6 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel büßte 1,8 Prozent auf 25.218,13 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel um zwei Prozent.

In New York war der Dow Jones Index am Vortag stark unter Druck geraten. Grund dafür war unter anderem, dass Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom wegen der Ausbreitung des Virus den Notstand ausgerufen hatte. Auch die Aktienmärkte in Asien melden Verluste, so verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 mehr als zweieinhalb Prozent.

