Export Angst vor dem Handelskrieg Die angekündigten US-Zölle sorgen für ein Hauen und Stechen. Brüssel kündigt harte Gegenmaßnahmen an.

Mail an die Redaktion Gibt es auch Strafzölle auf Autos, die in die USA importiert werden? Foto: Ingo Wagner/dpa

Washington.Zwischen den USA und Europa geht das Hauen und Stechen um Donald Trumps Strafzölle und die Reaktion darauf weiter. Der US-Präsident verteidigte am Montag seine Politik und erklärte, Freunde und Feinde Amerikas hätten sich auf Kosten seines Landes bereichert. Das müsse aufhören. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger rief derweil zu angemessenen, aber wirksamen Gegenmaßnahmen auf.

„Es müssen Maßnahmen sein, die im amerikanischen Markt wirken, ohne jetzt eine übertriebene Reaktion und damit eine Eskalation auszulösen“, sagte Oettinger in Berlin. „Einen Handelskrieg zu vermeiden, wäre unser Ziel.“ Er warnte: „Wenn der transatlantische Handelskonflikt eskaliert, sind die Gewinner die Asiaten.“

Weltweite Überproduktion

Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, die Reaktion werde „rasch, stark und angemessen“ sein und im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) stehen. Der Kern des Problems im Stahl- und Aluminiumsektor liege in weltweiter Überproduktion. Dies könne nur an der Quelle gelöst werden.

Trump knüpfte bezüglich der nordamerikanischen Freihandelspartner Mexiko und Kanada die Strafzölle an das Verhalten der Nachbarn. Mexiko müsse mehr gegen illegalen Drogenhandel an der US-Grenze tun. Kanada müsse in der Agrarpolitik Zugeständnisse machen. „Sie müssen unsere Bauern besser behandeln“, schrieb Trump auf Twitter.

Das sagt unser US-Korrespondent zum Thema:

Die Bundesregierung warnte erneut vor Strafzöllen. „Abschottung und Protektionismus sind ein Irrweg“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ein „Handelskrieg“ wäre nicht im deutschen, europäischen und auch nicht im amerikanischen Interesse. Die Regierung stehe in engem Kontakt mit Frankreich und anderen europäischen Partnern.

Die EU-Kommission will am Mittwoch darüber entscheiden, wie sie reagiert. Nach der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium legte Trump am Wochenende nach. Er drohte den Europäern nun auch mit Strafabgaben für Import-Autos, sollten diese ihrerseits mit höheren Zöllen auf US-Produkte antworten. Befürchtet werden vor allem Nachteile für deutsche Autobauer, die zuletzt Marktanteile in den USA gewonnen hatten. Bei Volkswagen hieß es: „Wir beobachten die Situation sehr aufmerksam.“

Anleger reagieren verschreckt

Die angedrohten US-Strafzölle auf europäische Autos verschreckten insbesondere Anleger von BMW. Der Aktienkurs des Münchner Herstellers fiel um 0,76 Prozent.

„Es ist erschreckend, was Trump in der Handelspolitik treibt. Er scheint bei Wirtschaftsfragen noch ahnungsloser als gedacht.“ BGA-Präsident Holger Bingmann



Die Sorgen vor Strafzöllen auf europäische Autos seien zwar nicht neu, sie seien aber ein Risiko für deutsche Hersteller, auch wenn die Nettoimporte der USA zurückgegangen seien, sagte ein Händler. BMW etwa exportiere einen vergleichsweise hohen Anteil seiner Fahrzeuge in die USA, weil im dortigen Werk Spartanburg nur Modelle der X-Geländewagenreihe hergestellt würden. Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, warnte in der „Bild“ vor unvorhersehbaren Folgen: „Es ist erschreckend, was Trump in der Handelspolitik treibt. Er scheint bei Wirtschaftsfragen noch ahnungsloser als gedacht. Oder er ist einfach skrupellos, Arbeitsplätze in den USA und andernorts für seinen Schaukampf zu gefährden.“ (dpa)

