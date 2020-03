Anzeige

Hilfe Arbeitsagentur arbeitet mit voller Kraft Auch wenn die Türen der Jobcenter und der Agentur für Arbeit Regensburg zu sind, sind die Berater erreichbar.

von Christine Strasser

Mail an die Redaktion Zur Bewältigung der Coronavirus-Krise erleichtert die Bundesagentur für Arbeit den Zugang zu Leistungen wie Arbeitslosengeld und Hartz IV. Es reicht der telefonische Kontakt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Regensburg.Geschäfte müssen wegen der Corona-Krise vorübergehend schließen. Zulieferbetriebe fahren ihre Produktion herunter. Die Folgen haben auch Arbeitnehmer zu tragen. „Wir müssen sicherstellen, dass für Arbeitnehmer der Lebensunterhalt durch das Arbeitslosengeld von den Agenturen und Jobcentern gesichert ist und wir den Arbeitgebern helfen, wenn sie Kurzarbeitergeld ausbezahlt bekommen“, sagt Johann Beck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Regensburg. Persönlicher Kontakt ist nicht mehr möglich. Aber um erreichbar zu blieben, sind zusätzliche Rufnummern eingerichtet.

Tausende suchen täglich Rat, weshalb die Leitungen mitunter überlastet sind. Beck spricht von einer „noch nie dagewesen, einmaligen Situation“. Da hat Pragmatismus Vorrang. „Derzeit ist die gesetzliche Vorschrift einer persönlichen Arbeitslosmeldung außer Kraft gesetzt. Die Kunden können sich telefonisch arbeitslos melden und können Arbeitslosengeld erhalten. Das gilt auch für die Jobcenter und die Familienkassen“, erklärt der Regensburger Agentur-Leiter. „Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat für uns oberste Priorität.“ Um das zu gewährleisten, habe man das Personal in den Bereichen gebündelt, die existenzsichernd sind für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber: Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und Kinderzuschlag.

Regionale Rufnummern Für Arbeitnehmer: Agentur für Arbeit Regensburg 0941/7808-666

Jobcenter Stadt Regensburg: Erstanträge 0941/64090-307, Notfälle 0941/64090-295

Jobcenter Landkreis Regensburg: 0941/89936-111, dringende Anliegen zu 0941/89936-222

Agentur für Arbeit Kelheim/Mainburg: 09441/7009-10

Jobcenter Kelheim: 09443/49988-0, 09443/49988-26, 09443/49988-28 und 09443/49988-92

Agentur für Arbeit Neumarkt: 09181/471-333

Jobcenter Neumarkt: 09181/40510

Für Arbeitgeber: 0800 4 5555 20

Agentur für Arbeit Schwandorf: 09431 200 400

Jobcenter im Landkreis Schwandorf: 09431 200 900

Jobcenter Landkreis Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg: 09621 912 900

Jobcenter im Landkreis Cham: 09971 995 804

Es geht aber auch weiterhin darum, Arbeitskräfte zu vermitteln. Das betrifft laut Beck insbesondere den Lebensmitteleinzelhandel, die Versorgung des Lebensmitteleinzelhandels und die Agrarbetriebe. Dort werden Arbeitskräfte dringend gesucht auch für einfache Tätigkeiten wie Regale einräumen und Lastwagen ausladen. Mitarbeiter werden für einfache Tätigkeiten in Drei-Tage-Schulungen eingearbeitet.

Außerdem seien in den vergangenen Tagen 1500 Betriebe telefonisch über Kurzarbeitergeld beraten worden, fährt Beck fort. Fast 9000 Betriebe seien angeschrieben worden. Tatsächlich gehe es vielfach um Betriebe, die bislang noch nie etwas mit Kurzarbeit zu tun hatten. Friseure, Fitness- und Massagestudios nennt Beck etwa. Diese Unternehmen haben oft auch keine große Personalabteilung im Hintergrund, die das nun regeln könne. „Es muss uns gelingen, Arbeitslosigkeit zu verhindern“, unterstreicht er. Was helfe: Das Kurzarbeitergeld sei sehr schnell angepasst worden.

Wie es in den nächsten Wochen auf dem Arbeitsmarkt weitergeht, vermag der Chef der Agentur für Arbeit Regensburg nicht zu sagen. „Das Geschehen ist so dynamisch, ständig verändert sich die Situation, so dass ich keinen Ausblick geben kann“, sagt Beck. Aber die Arbeitsagentur werde Dienstleistungen so schnell wie möglich erbringen. Mitarbeiter würden intern weiterqualifiziert. Man habe Kontakt mit ehemaligen Mitarbeitern aufgenommen, um auszuloten, ob sie bereit wären, für einen begrenzten Zeitraum zu helfen. Der Arbeitszeitrahmen ist bereits erweitert und ein Zwei-Schicht-Betrieb kann gefahren werden.