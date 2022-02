Anzeige

Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote auf Level vor Pandemie Die Zahl der Arbeitslosen ist zwar höher als im Dezember, liegt aber wieder deutlich unter dem Wert vom Januar 2021.

Die Bundesagentur für Arbeit informiert am Dienstagvormittag über die Arbeitslosenquote.

Nürnberg.Die Arbeitslosenquote in Bayern liegt wieder auf dem selben Niveau wie vor der Corona-Pandemie: Mit 3,3 Prozent liegt sie genauso hoch wie im Januar 2019. Dass die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt dennoch gegenüber dem Dezember stieg, ist ein jährliches Phänomen. Diese Steigerung fiel aber milder aus als in den vergangenen Jahren, berichtet die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, waren im Januar 253.528 Menschen in Bayern arbeitslos gemeldet, das sind 30.671 mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2021 sei die Arbeitslosenquote um 0,9 Prozentpunkte gesunken. Im Jahr 2021 waren im Schnitt noch 262.186 Menschen in Bayern arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag 2021 durchschnittlich bei 3,5 Prozent.

Weiter niedriger als Deutschland

Auf ganz Deutschland gerechnet stieg die Zahl der Arbeitslosen laut Angaben der Behörde im Januar auf 2,462 Millionen. Das sind 133.000 mehr als im Vormonat, aber 439.000 weniger als im Januar 2021, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,1 Prozent auf 5,4 Prozent.

Im Winter liegen die Arbeitslosenzahlen traditionell höher, weil in einigen Branchen wie dem Baugewerbe witterungsbedingt weniger gearbeitet wird. Bei Männern, die öfter in diesen Branchen arbeiten, ist deshalb auch der Anstieg deutlich drastischer als bei Frauen. Er liegt bei 19,7 Prozent im Vergleich zu 6,4 Prozent bei Frauen.

Weiter hohe Nachfrage

Der Arbeitsmarkt habe im zweiten Jahr der Pandemie gezeigt, wie aufnahmefähig und robust er sei, hatte Ralf Holtzwart, Leiter der bayerischen Regionaldirektion, kürzlich erklärt. Als großes Problem für bayerische Unternehmer bezeichnete er den Fachkräftemangel.

Nach Aussagen der Bundesagentur für Arbeit ist die Nachfrage nach Arbeitskräften steigend. Mit über 22.000 neuen Stellen liege diese Nachfrage sogar über den Jahren vor der Pandemie, wie die Agentur am Dienstag berichtet. (dpa)