Anzeige

Mehr Leute mit wenig Geld Armut in Deutschland erreicht neuen Höchststand: So viele Menschen zählen als arm

Merken

Mail an die Redaktion Rechnerisch zählen fast 17 von 100 Deutschen als arm - die Armutsquote hat damit einen neuen Höchststand erreicht. −Symbolbild: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Armut in Deutschland hat laut dem Paritätischen Gesamtverband Rekordniveau erreicht. 2021 sei die Armutsquote auf den Höchststand von 16,6 Prozent gestiegen. Das bedeutet: Rechnerisch sind fast 17 von 100 Bundesbürgern arm oder armutsgefährdet.

Demnach leben 13,8 Millionen Menschen in Deutschland unterhalb der entsprechenden Grenze - und damit 600.000 mehr als vor der Pandemie, auch wenn die Wirtschaft sich im vergangenen Jahr bereits wieder erholte. Wegen der hohen Inflation sei mit einer weiteren Verschärfung der Lage zu rechnen - auch wenn diese zuletzt etwas abgeschwächt war,







Das Geld reicht für Brot und Nudeln, aber nicht unbedingt für Erdbeeren und Salat. Ein Besuch beim Friseur oder ein Kinoabend mit Popcorn sind eher selten möglich, weil es einfach zu teuer ist. So geht es vielen Menschen in Deutschland. „Die Befunde sind erschütternd, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie schlagen inzwischen voll durch“, sagte Schneider. Noch nie habe sich die Armut in jüngerer Zeit so rasant ausgebreitet wie in der Pandemie.

Lesen Sie auch:

-

Ab wann gilt man als arm?

Armut wird in wohlhabenden Ländern wie Deutschland nicht über direkte Not wie Hunger oder Obdachlosigkeit definiert. Im Zentrum steht vielmehr die Frage, ob das Haushaltseinkommen für gesellschaftliche Teilhabe reicht. Die Armutsgefährdungsquote gibt dabei den Anteil der Bevölkerung an, der mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen muss.

Bei der Berechnung wird das gesamte Haushaltsnetto einbezogen, also neben Lohn, Rente und Arbeitslosengeld etwa auch Wohngeld und Kindergeld.

Für 2020 hatte der Paritätische eine Armutsquote von 16,1 Prozent berechnet und die Zahl der Betroffenen mit 13,4 Millionen angegeben. In dem ersten Pandemie-Jahr hätten „die verschiedenen Schutzschilde und Sofortmaßnahmen“ der Bundesregierung und der Länder dafür gesorgt, „dass die Armut trotz des wirtschaftlichen Einbruchs und des rapiden Anstiegs der Arbeitslosigkeit nur relativ moderat anstieg“, erklärte der Verband am Mittwoch.

2021 seien dann die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie „offenbar voll auf die Armutsentwicklung durchgeschlagen“, hieß es weiter. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Ulrich Schneider, nannte die Studienergebnisse „erschütternd“.

Höchststände bei Armut unter Rentnern, Kindern und Jugendlichen

Ungewöhnlich stark nahm die Armut den Angaben zufolge bei Erwerbstätigen zu, insbesondere bei Selbstständigen, bei denen die Quote von neun auf 13,1 Prozent stieg. Unter Rentnern lag die Quote demnach bei 17,9 Prozent und bei Kindern und Jugendlichen sogar bei 20,8 Prozent - beides Höchststände.

Der Paritätische wies auch auf große Unterschiede zwischen den Bundesländern hin. „Während sich Schleswig-Holstein, Brandenburg, Baden-Württemberg und vor allem Bayern positiv absetzen, weisen fünf Bundesländer überdurchschnittlich hohe Armutsquoten auf: Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und das Schlusslicht Bremen, weit abgeschlagen mit einer Armutsquote von 28 Prozent.“ Als „armutspolitische Problemregion Nummer eins“ bezeichnete der Verband das Ruhrgebiet.

Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung „ungerecht und unzureichend“

Die bisherigen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung angesichts der hohen Inflation nannte der Paritätische „ungerecht und unzureichend“. „Wir haben keinerlei Verständnis dafür, wenn die Bundesregierung wie mit der Gießkanne übers Land zieht, Unterstützung dort leistet, wo sie überhaupt nicht gebraucht wird und Hilfe dort nur völlig unzulänglich gestaltet, wo sie dringend erforderlich wäre“, kritisierte Schneider.

Der Verband forderte ein neues Maßnahmenpaket, das bei den „fürsorgerischen Leistungen“ ansetzen müsse. Konkret gehe es um eine Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung sowie des Wohngeldes und des Bafög. Dies sei der wirksamste Hebel, „um schnell zu einer Entlastung unterer Einkommen zu gelangen, die nachhaltig wirkt und nicht nach kurzer Zeit wieder verpufft“.

− afp/dpa/ce