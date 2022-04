Anzeige

Lebensmittelhersteller Auch Dr. Oetker zieht sich komplett aus Russland zurück Das deutsche Familienunternehmen hat sich aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine entschlossen, nun sämtliche Aktivitäten in Russland zu beenden.

dpa

Mail an die Redaktion Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker beendet alle Aktivitäten auf dem russischen Markt. Foto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel/Caroline Seidel-Dißmannel/dpa

Bielefeld.Auch der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker zieht sich wegen des Ukraine-Krieges komplett aus Russland zurück. Das Familienunternehmen teilte am Freitag mit, dass es alle Anteile an seiner Russlandtochter an die bisherigen russischen Geschäftsführer verkaufe und damit sämtliche Aktivitäten in dem Land beende.

Das Unternehmen hatte bereits direkt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine alle Exporte nach Russland, alle Investitionen in die russische Schwestergesellschaft sowie sämtliche nationalen Marketingaktivitäten gestoppt. Das von Dr. Oetker in der Stadt Belgorod betriebene Nährmittelwerk produzierte seitdem nach Unternehmensangaben nur noch Grundnahrungsmittel wie Hefe und Backpulver für die russische Bevölkerung.