Krise Auf dem Weg ins „Holzzeitalter“ Extremwetter setzt Waldbesitzern zu. Sie hoffen auf ein Holz-Revival im Wohnungsbau und bei Verpackungen.

Von Matthias Arnold

Mail an die Redaktion Ein Wohngebäude aus Holz: Der Bedarf an dem nachwachsenden Rohstoff wächst. Foto: Lothar Ferstl/dpa

München.Der deutsche Wald hat es derzeit schwer. Borkenkäfer befallen seine Fichten. Die Bäume leiden unter Trockenheit – wenn schwere Stürme sie nicht ohnehin schon entwurzelt haben. Für die staatlichen und privaten Waldbesitzer ist das ein Problem. Denn zu früh geschlagene oder umgestürzte Bäume können sie nur mit schmerzhaften Preisabschlägen vermarkten. „Wir sprechen von einer Jahrhundertkatastrophe für den Wald und von einer besonders schweren Krise“, sagt Larissa Schulz-Trieglaff, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände.

Allein bei den Bayerischen Staatsforsten waren im vergangenen Geschäftsjahr 15 Prozent des eingeschlagenen Holzes vom Borkenkäfer befallen. Die Kosten für den Kampf gegen den Schädling inklusive der Verluste durch den Wertverfall beliefen sich den Angaben zufolge auf 15 bis 20 Millionen Euro. Doch der Vorstandsvorsitzende Martin Neumeyer sieht Licht am Ende des Tunnels. Denn Holz erlebt ein Revival. Ob als Ersatz für Plastikverpackungen oder als nachhaltiges und günstiges Baumaterial – der Bedarf an dem nachwachsenden Rohstoff wächst. „Deutschland ist auf dem Weg in ein Holzzeitalter“, sagte Neumeyer deshalb beinahe euphorisch. Der Trend sei ein Grund, warum es bald wieder aufwärtsgehen könnte für die Waldbesitzer.

Mehr Häuser in Holzbauweise

Die Nachfrage kommt vor allem aus der Bauwirtschaft. „Die Anzahl der genehmigten Wohngebäude in Holzbauweise steigt seit Jahren“, teilt der Bundesverband Deutsche Säge- und Holzindustrie mit. Daten des Statistischen Bundesamts zufolge lag ihr Anteil 2017 bei 17,7 Prozent an allen genehmigten Wohngebäuden. Drei Jahre zuvor waren es noch 15,1 Prozent. „Holz ist der Baustoff der Zukunft“, wirbt Verbands-Hauptgeschäftsführer Lars Schmidt.

„Der Bereich Verpackungen ist eine entscheidende Stellschraube im Kampf gegen den Klimawandel.“ Lars Schmidt, Bundesverband Deutsche Säge- und Holzindustrie



Zudem spielt Holz auch als Plastikersatz eine immer größere Rolle. Der Markt für Holzverpackungen, der diesen Bereich abbildet, ist Schmidt zufolge von 2016 auf 2017 um 2,3 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen. „Der Bereich Verpackungen ist eine entscheidende Stellschraube im Kampf gegen den Klimawandel“, sagt er.

Die Politik hat den Trend erkannt. Baden-Württemberg treibt eine „Holzbau-Offensive“ voran, um den Wohnungsbau mit dem Material zu stärken. Die Bundesregierung will mit einem neuen Verpackungsgesetz unter anderem die für die Entsorgung zuständigen Dualen Systeme dazu verpflichten, mit finanziellen Anreizen zu einer nachhaltigen Verpackungsproduktion beizutragen. Viel Grund zur Zuversicht also für die Waldbesitzer. Doch es gibt auch vorsichtigere Töne.

Dachstuhl aus Porenbeton

Insbesondere beim Ausbau von Dachstühlen, bei dem traditionell mit Holz gearbeitet wird, finden sich zunehmend auch andere Materialien, sagt Paul Lichtenthäler, Sprecher der Bundesarchitektenkammer in Berlin. „Dort kommt häufig auch sogenannter Porenbeton zum Einsatz.“ Das gehe schneller, die Wärmedämmkraft sei gut, „ist aber auch deutlich teurer“. Allerdings räumt auch Lichtenthäler ein: Vor allem im Bereich des kostengünstigen Wohnungsbaus sei etwa der Holzrahmenbau, bei dem große, aus Holz vorgefertigte Baumodule zum Einsatz kommen, eine beliebte Alternative.

