Bank hat acht Millionen Kunden Auf Handy und PC nicht verfügbar: Störung im Online-Banking der Commerzbank

Mail an die Redaktion Sowohl am Handy als auch am Computer ging bei Commerzbankkunden am Freitag zeitweise nichts. −Symbolbild: dpa

Technische Probleme haben am Freitag das Online-Banking der Commerzbank zeitweise lahmgelegt - sowohl bei der Verwendung am PC als auch am Handy oder Tablet.

„Aktuell stehen Online- und Mobile-Banking nicht zur Verfügung“, teilte das Geldhaus am Nachmittag via Twitter mit. „Wir bitten dafür um Entschuldigung. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.“ Die Online-Marke Comdirect sei von der Störung nicht betroffen, sagte eine Commerzbank-Sprecherin in Frankfurt.

Zu möglichen Ursachen äußerte sich die Bank zunächst nicht. Commerzbank und Comdirect haben zusammen elf Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland, davon knapp acht Millionen bei der Commerzbank.

