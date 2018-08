Jahrhundertprojekt Auf „Neuer Seidenstraße“ zur Weltspitze Die „Belt and Road Initiative“ öffnet China ein strategisches Fenster, um zur größten Volkswirtschaft der Welt aufzusteigen.

Von Stephanie Burger, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion China treibt den Aufbau eines riesigen Handelsnetzwerks zwischen Asien, Afrika und Europa voran. Foto: tanaonte - adobe.stock.com

Nürnberg.Sie gilt als die größte globale Infrastrukturmaßnahme seit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg – das Projekt „Neue Seidenstraße“ der chinesischen Regierung. Mit der „Belt and Road Initiative“ (BRI), wie das Projekt offiziell heißt, soll ein riesiges Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa entstehen. Zum einen meint die neue Seidenstraße den Wirtschaftsgürtel („Belt“), der über den Landweg entlang der historischen Handelsrouten von China bis Europa führt. Zum anderen gibt es die maritime Seidenstraße („Road“) des 21. Jahrhunderts, die von der chinesischen Ostküste über den Indischen Ozean, vorbei an Ostafrika, ebenfalls bis vor die Haustür Europas führt.

Gigantisch sind nicht nur die Dimensionen der geplanten Verkehrswege, sondern auch die Summen, die in sie fließen sollen. Rund 900 Milliarden US-Dollar will die Volksrepublik in Straßen, Zugstrecken, Flug- und Seehäfen zwischen Fuzhou im Osten Chinas und Rotterdam, den beiden End- beziehungsweise Anfangspunkten der neuen Seidenstraße, investieren. Bei vielen Ländern rennt Peking mit dem Seidenstraßen-Projekt offene Türen ein: Bereits heute sind rund 70 Länder eingebunden. Sie erhoffen sich nach Angaben des Center for Global Development (CGD) die Finanzierung ihrer brachliegenden Infrastruktur und eine Teilhabe am Waren- und Geldfluss. Um die enormen Kosten zu stemmen, setzt China auf verschiedene Finanzierungsquellen. Dazu gehört unter anderem auch die Anfang 2016 gegründete Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), an der auch Deutschland als viertgrößter Anteilseigner beteiligt ist. Doch welche Ziele verfolgt China mit der Initiative? Wie Staatschef Xi Jinping nicht müde wird zu betonen, sollen alle Länder entlang der neuen Seidenstraße profitieren. Es sollen nach den Worten Xis echte „Win-win-Kooperationen“ entstehen.

US-Politik verändert Welthandel



Dass die Seidenstraßen-Initiative geeignet ist, die wirtschaftliche Entwicklung in den beteiligten Ländern zu stimulieren und neue Wirtschaftsräume zu erschließen, darin sind sich die Experten weitgehend einig. Die Frage ist jedoch, wie es Unternehmen anderer Länder gelingen kann, mitzuwirken. Gerade für die deutschen und insbesondere die bayerischen Unternehmen verspricht die BRI enormes Potenzial. China ist seit 2016 wichtigster deutscher Handelspartner und für den Freistaat seit 2018 sogar Wirtschaftspartner Nummer eins. Die Vernetzung mit China weiter voranzutreiben, das war auch der Grundkonsens auf dem ersten Kongress zur neuen Seidenstraße auf deutschem Boden im Juli in Nürnberg. Im Fokus stand die Ausgestaltung dieser Vernetzung und die Frage, wie sich Unternehmen einbringen können. Peter Ottman, CEO der Nürnberg Messe Group, verstand den Kongress auch als Weckruf für die deutschen und bayerischen Unternehmen. „Das Jahrhundertprojekt ist in Asien ein Riesenthema, in Europa und Deutschland bislang noch nicht“, sagt Ottman.

Deutlich wurde auf dem Kongress aber auch, dass es eine bestimmte globale Entwicklung ist, die dem 2013 gestarteten Seidenstraßen-Projekt gerade jetzt Rückenwind verleiht: Donald Trumps auf Abschottung, Strafzöllen und bilateralen „Deals“ basierende Wirtschaftspolitik. Sie ist dabei, den Welthandel fundamental zu verändern und sogar die Globalisierung ein Stück weit zurückzudrehen. „Ich hätte vor Jahren nicht gedacht, dass wir uns mit Protektionismus befassen müssen. China wie Europa brauchen starke und verlässliche Partner, die gemeinsame Spielregeln einhalten, um Chancen für Unternehmen zu nutzen“, sagte Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer auf dem Kongress. Auch Ottmann, der den US-Präsidenten gar als „Glyphosator internationaler Handelsbeziehungen“ bezeichnete, betonte, wie wichtig es mit Blick auf den zunehmenden Protektionismus ist, die wirtschaftlichen Chancen des Jahrhundertprojekts zu nutzen. Diese werden für deutsche Unternehmen in der Beteiligung an Infrastrukturprojekten entlang der Route sowie in der Entstehung neuer Absatzmärkte gesehen.

Die Kongressveranstalter in Nürnberg räumten allerdings ein, dass mit dem Megaprojekt auch Risiken verbunden sind. So können sich ausländische Unternehmen trotz der ausdrücklichen Aufforderung Chinas, sich als Subunternehmer, Zulieferer oder Kooperationspartner chinesischer Firmen an Projekten zu beteiligen, in der Realität nur schwer gegen die chinesische Konkurrenz durchsetzen. Ohne Partner vor Ort sei es nahezu unmöglich, erfolgreich an Seidenstraßen-Projekten zu partizipieren, stellten mehrere Referenten unisono fest. Bisher seien 90 Prozent der Auftragssumme allein an chinesische Unternehmen gegangen, während die regionale Wertschöpfung in den 70 beteiligten Ländern eher gering ausgefallen sei, sagte Ottmann. Neben den wirtschaftlichen Eigeninteressen Pekings sind mit der neuen Seidenstraße allerdings noch viel weitergehende geopolitische und strategische Ambitionen verbunden.

China dehnt Einfluss weiter aus



Wie Willy Lam Wo Lap, außerordentlicher Professor am Institut für Chinastudien der Universität Hongkong, in einem Gastbeitrag für „Zeit online“ schreibt, steht das Projekt in engem Zusammenhang mit Chinas Bestreben, zur größten Volkswirtschaft der Welt aufzusteigen. Nach der Logik des chinesischen Staatschefs soll das einst mächtige Kaiser- und Weltreich China wieder an seinen angestammten Platz in der Weltgemeinschaft zurückkehren. Es deutet sich bereits jetzt an, dass die Strategie aufgehen könnte. So vergibt China großzügig Kredite an Länder entlang der „Neuen Seidenstraße“ und schafft damit wirtschaftliche Abhängigkeiten. In die Schuldenfalle sind bereits Sri Lanka und Pakistan getappt, jüngsten Medienberichte zufolge droht dies nun auch Dschibuti. Experten befürchten, dass China dadurch großen politischen Einfluss in den betroffenen Ländern bekommen könnte, sei es über Deals, die im Falle von Zahlungsunfähigkeiten geschlossen werden, oder dadurch, dass Peking die Kontrolle über wichtige Infrastrukturprojekte bekommt. Damit könnte das chinesische Regime die Westmächte in den Regionen noch mehr zurückdrängen.

Peking fordert die USA und den Rest der Welt auch ökonomisch heraus, indem der Yuan zunehmend als Weltwährung etabliert wird: Die im Rahmen der BRI gewährten Kredite sind nicht in US-Dollar notiert, sondern in Yuan. Tatsache ist: Das so poetisch klingende Projekt „Neue Seidenstraße“ ist mit knallharten strategischen Interessen verbunden. Es könnte sogar einen welthistorischen Wandel einleiten.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie zu diesem Thema auch Ziel ist ein eurasischer Wirtschaftsraum und Europa braucht eine eurasische Strategie