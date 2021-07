Anzeige

Umfrage Aufschwung bei Metall und Elektro Die Branche sieht in der Oberpfalz bereits positive Signale. Doch sie hat mit zwei großen Problemen zu kämpfen.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Schneckenräder, Teile eines Getriebes, liegen in der Produktionshalle eines Werkes. In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie zeichnet sich eine Erholung ab. Foto: Inga Kjer/picture alliance/dpa

Regensburg.Die Produktionsvolumen steigen wieder, die Beschäftigtenzahlen in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ziehen nach – die Branche ist insgesamt positiv gestimmt: Das geht aus der aktuellen Umfrage der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitergeberverbände bayme vbm unter ihren Mitgliedsunternehmen hervor. „Klar ist, es geht bergauf. So werden wir in diesem Jahr das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen, das Vorrezessionsniveau aus dem Jahr 2018 aber erst 2022“, sagte Dr. Stefan Klumpp, Vorsitzender der bayme vbm Region Oberpfalz-Nord am Donnerstag bei einem Online-Pressegespräch. Trotz der günstigen Entwicklungen kämpft die Branche aber mit zwei massiven Problemen.

############ ### ############## ###### ### ########### ###. ### ### ########## #### ##### ### ### ### ##########-##########, ##### ######### ####### ## ######### ## ### ################## #####. ## #### ####### ### ###-#### ########## ##### ################ ########. ###### ####, #### ##### ############################ ### ######## ###### ############## ####. „### ######## ##### #### #####, #### ### ### ######## ##### ## ### ###### ######. ### ########### ### ### ## #######, ##### #### ##############.“ ### ##########-##### ### ##########. ### ##### #### ####### ### ### ########### ### ############ #### ########## ### ###### ### #####. „### ###### ############## ############### ### ######## ### ### ######### ##### ###########.“ ### ############## ##### ### ### ####### #######.

### ######## #####, ### ### ######- ### ############## ## ###### ########, ### ### ############## ########## ########. #### ###### ### ########### ### ###-######### #### ### ############### ###############. ########### ### ### ###############, ### ### ################# ############ ####, ##### ####### ######## ############### ## ### #######. ### ######### ### ####### ####### #########, ## ### ### ### ###################### ##### ### #### ########### ############## ####### ####### ### ######## ###, ## ######. #### ## ####### ### ############### ##### ## ############# ### ### ############## #####.

###################### ###### ###, ####, ### ### ######## ############# ########### ######## ######, ##### #####. „##### ## ####### ### ########### ###### ##### ####################, #### ############ ########## #### ### ### ####### ### ########, ####### ####### ## ######. ### ######## ### ######### ### ####################### ### ##########“, ## ######. ## ####### ### ########### ###### ######### ##########. ### ##### ##### ##### ### ######### ######## ##.

#### ### ######### ####### ###### #### ### ## ####### ### ########### ## ### ######### ### ###### #######, #### ##### ####### ###### ###### ############. #### ### ##### ###### ########### (## #######) #####, #### ### ########## ##### ######### ######## ##### ############## ###. ### ######## ######### #### #### ######## ################. „### ### ### ###### ############### #### #########, ### ### ### ##### ####### ######“, ###### ######. #### ### ### ############# ######## #### ##### ############## ######: ### #### ## ####### ### ########### ###### ## ### ####### ############ #### ###########. „### ###### #### ##############, #### #### ### ####### ##### ############# ### ############# #########. ### ### ### ####### ###### ### ####### ########“, ###### ######.

###### ###### ### #####

###### ### #### ##### ######, ##### ### ########### ### ##### ### ###### #########-#### ### ### ##############. ### ## ####### ####### #### ############# ### ### #############. ### ### ### ## „###### ############“, #### ### ############### ##### ##### ##### ###### ### ############## ## ###### ######. „## ### ## #### ##### #########, ### #### ####### ### ########## ################### ######“, ## ######. ###### ######## ##### ######## ## ### ############## #######, #### ## #### ####### ##### ###### #####.