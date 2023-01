Wirtschaft Aus Deutschland in andere Länder verkaufen Firmen aus Deutschland verkaufen ihre Produkte oft im eigenen Land. Doch sind die Produkte gut, wollen auch andere Länder sie haben. Das ist für Deutschlands Handel ziemlich wichtig.

Mail an die Redaktion Waren werden oft in Containern um die Welt transportiert. Foto: Daniel Reinhardt/Daniel Reinhardt/dpa

Dinge herstellen und in andere Länder verkaufen: Darin ist Deutschland ziemlich gut. Jedes Jahr werden Sachen im Wert von vielen Milliarden Euro von hier in die Welt verkauft. Export nennt man das. Wie es mit dem Export läuft, errechnen Fachleute. Warum diese Zahlen so viele Leute interessieren und was Deutschland alles verkauft, erfährst du hier.

Warum sind die Export-Zahlen so wichtig?

Viele Arbeitsplätze in Deutschland sind abhängig davon, dass Firmen Waren ins Ausland verkaufen. Verkaufen die deutschen Firmen viele Dinge in andere Länder, brauchen sie auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um Produkte zu entwickeln und herzustellen. Sie stellen also Leute ein. Verkaufen die Firmen aber weniger ins Ausland, brauchen sie eher weniger Arbeitskräfte. Läuft es eine Weile nicht so gut mit dem Geschäft, müssen die Firmen manchmal sogar Leute entlassen.

Wie lief es zuletzt?

Am Donnerstag gaben Fachleute die neusten Zahlen bekannt: Allein im November wurden Waren im Wert von über 135 Millionen Euro exportiert. Das ist zwar etwas weniger als im Monat davor. Vergleicht man die Zahlen jedoch mit denen vom November des Vorjahres, stiegen die Export-Zahlen deutlich.

Was verkauft Deutschland?

Beliebt sind vor allem Autos und Teile, die für den Autobau gebraucht werden. Auch Maschinen und Chemie-Produkte werden viel ins Ausland verkauft. Ein Fachmann sagte am Donnerstag: Die Auto-Firmen gehen davon aus, dass es mit ihrem Geschäft im Ausland auch weiterhin gut läuft. Chemie-Firmen rechnen eher damit, dass sie in Zukunft weniger verkaufen. Das hat auch mit der Energie-Krise zu tun.

Wer kauft die Sachen aus Deutschland?

Es kaufen besonders gerne Länder in Deutschland ein, die genau wie Deutschland zur Europäischen Union gehören (abgekürzt: EU). Das hat auch damit zu tun, dass es für diese Staaten besondere Regeln gibt. Die Regeln machen den Handel einfacher. Außerhalb der EU sind die Länder USA und China große Einkäufer deutscher Waren.