Unternehmen Bahlsen: Nachfolger sind Mangelware Werner M. Bahlsen übergibt nach mehr als vier Jahrzehnten im Unternehmen das Alltagsgeschäft einem Manager-Quartett.

Von Ralf E. Krüger, dpa

Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover.Beim Keks-Fabrikanten Bahlsen sieht Senior-Chef Werner M. Bahlsen sein Haus bestellt. Wenige Tage nach seinem 69. Geburtstag kündigte der bisherige Firmenlenker daher seinen Rückzug aus dem Alltagsgeschäft an: „Wir schreiben das nächste Kapitel.“

Künftig wird ein vierköpfiges Manager-Team die Geschäfte führen. Dann ist – kurz vor dem 130-jährigen Bestehen des Traditionsunternehmens aus Hannover – kein Familienmitglied mehr für das operative Geschäft zuständig. Wie lange, hängt vom Nachwuchs ab. Und das ist nicht nur bei Bahlsen der Fall.

„Nachfolger sind gegenwärtig leider absolute Mangelware“, warnte die IHK Niedersachsen in einer Studie zu Familienbetrieben. Bundesweit stehen nach Erkenntnissen der mittelständischen Wirtschaft jedes Jahr fast 30 000 Familienbetriebe zur Übergabe an. In Niedersachsen, wo Bahlsen seinen Stammsitz hat, hat nach Erkenntnissen der IHK aber gerade mal jeder fünfte Seniorunternehmer die Nachfolge für sich und sein Unternehmen verbindlich geregelt. Die Firmenpatriarchen tun sich oft schwer mit der Suche nach einem passenden Nachfolger.

Bahlsen-Kinder bekommen Zeit

Bahlsen will seinen vier Kindern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren Zeit geben. Der älteste, Johannes, soll in der Zwischenzeit die Interessen der Geschwister im neu geschaffenen Verwaltungsrat vertreten, in dem er gemeinsam mit dem Vater sitzen wird. Der Senior-Chef, der sich nun mehr um die strategische Ausrichtung kümmern will, glaubt, damit einen innovativen Weg gefunden zu haben.

Die Praxis vergangener Tage, dass Tochter oder Sohn den Betrieb automatisch übernehmen, ist keine Selbstverständlichkeit mehr; Kindern und Enkeln fehlt oft die Lust am Einstieg ins Geschäft, zumal ihnen der Arbeitsmarkt attraktive Alternativen bietet.

„Die Mehrheit der Unternehmer bewegt sich leider auf dünnem Eis: Wenn der Ernstfall eintritt, wird es viele Unternehmen kalt erwischen.“ Niedersachsens IHK-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage



„Die Mehrheit der Unternehmer bewegt sich leider auf dünnem Eis: Wenn der Ernstfall eintritt, wird es viele Unternehmen kalt erwischen“, mahnte der niedersächsische IHK-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage. Wie wichtig frühzeitige Nachfolgereglungen sind, wurde dieser Tage deutlich: Das Verschwinden von Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub ist zwar ein massiver Einschnitt für die Handelskette. Das mehr als 150 Jahre alte Mülheimer Familienimperium sieht sich aber solide aufgestellt, wie der jüngere Bruder Christian klarstellte, der kürzlich die Tengelmann-Führung übernommen hat.

Kinder wollen nicht immer übernehmen

In Deutschland gibt es rund 3,75 Millionen Unternehmen – von denen sich 94 Prozent in der Hand von Einzelunternehmern oder Familien befinden. Eine der führenden deutschen Käse-Großhandlungen – Ruwisch und Zuck – gehört dazu. Das Unternehmen blick auf eine über 100-jährige Familientradition zurück. Dennoch war es für die heutige Geschäftsführerin Karin Zuck nicht selbstverständlich, einmal in die Fußstapfen des Vaters zu treten.

„Es gab sogar eine Phase, in der ich mit dem Unternehmen nichts zu tun haben wollte“, erinnert sich die Unternehmerin, die nach ihrem Studium zunächst als Steuerberaterin gearbeitet hatte. Doch dann gab es ein Projekt, über das sie immer mehr in die väterliche Firma hineinwuchs. „Was für mich sicherlich eine Rolle spielte, war eine Mischung aus Pflichtbewusstsein und Respekt vor der Leistung meiner Vorfahren“, sagt sie. Als Treuhänderin auf Zeit sieht sich Zuck, die an ihrem Beruf heute die vielen Möglichkeiten zur Gestaltung schätzt. Auch die Unternehmerin rät, das Nachfolgeproblem früh anzugehen.

„Ich will es nicht so machen wie mein Vater, der bis 80 noch ins Büro gegangen ist.“ Werner M. Bahlsen



Denn sonst kann es zu überstürzten Wechseln führen, die gestandene Unternehmen ins Wanken bringen können. Auch bei Bahlsen hat der von Bord gehende Senior-Chef bereits vor Jahren die Weichen für künftige Entwicklungen gestellt. Ein Schritt in diesem Transformationsprozess ist die Abgabe des Alltagsgeschäfts. „Ich will es nicht so machen wie mein Vater, der bis 80 noch ins Büro gegangen ist“, erklärte er. Bahlsens 30-jähriger Sohn Johannes, der im neu geschaffenen Verwaltungsrat Zeit zum Entwickeln bekommt, jedenfalls sieht sich gut gerüstet: „Ich war bei vielen Dingen dabei und kenne einen Großteil der Führungskräfte.“

