Tarife Bahn rollt nach Warnstreiks wieder an Der Freistaat ist vom Tarifstreit besonders betroffen. Der Verkehr soll nun aber wieder anlaufen. Wir berichten im Newsblog.

Berlin.Kunden der Deutschen Bahn müssen am Montag wegen eines Warnstreiks bundesweit mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rief Beschäftigte des Konzerns für die Zeit zwischen 5 und 9 Uhr zu dem Ausstand auf. Dies hatte ein EVG-Sprecher bereits am Sonntagnachmittag angekündigt.

Am Montagmorgen gab die Bahn dann bekannt, dass für die Zeit des Streiks der komplette Fernverkehr bundesweit ausgesetzt wird. Besonders betroffen ist von den Warnstreiks Bayern. Hier ist der Bahnverkehr zum großen Teil komplett eingestellt worden. Nur die Stammstrecke der S-Bahn in München war noch in Betrieb, sagte ein Bahn-Sprecherin am Montagmorgen.

Massive Einschränkungen im Fernverkehr

Die Einstellung dauerte zunächst bis zum offiziellen Ende des Ausstands um 9 Uhr an. Darüber hinaus werde es aber während des gesamten Tages zu massiven Einschränkungen im bundesweiten Fernverkehr kommen, sagte ein Bahn-Sprecher. Er empfahl Reisenden dringend, ihre Reisen auf den Dienstag zu verschieben. Alle Tickets behielten ihre Gültigkeit, Zugbindungen seien aufgehoben - das gelte auch am Dienstag. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Zur Situation am Regensburger Hauptbahnhof sagte ein Sprecher, dass der Zugverkehr seit 9 Uhr langsam wieder aufgenommen werde. Eine Prognose, wann genau welche Linien wieder zur Verfügung stehen, konnte er nicht abgeben. Reisende sollten sich am besten über die Internetseite der Bahn über die Verfügbarkeit von Verbindungen informieren.

Der Grund des Warnstreiks: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.

Die Bahn geht davon aus, dass die Arbeitsniederlegungen „den Zugverkehr voraussichtlich bundesweit stark beinträchtigen“ werden. Auch in den Stunden nach dem Warnstreik-Ende sei mit Störungen zu rechnen. „Die Deutsche Bahn setzt alles daran, die Auswirkungen der Warnstreiks auf ihre Kunden so gering wie möglich zu halten“, hieß es aus dem Konzern. „Die DB bedauert, dass die Reisenden, darunter viele Arbeitnehmer, in der Adventszeit möglicherweise mehr Zeit und Geduld aufbringen müssen, um an ihr Ziel zu kommen.“

Tarifgespräche wurde abgebrochen

Die EVG hatte nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu dem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Aus Kreisen der EVG hieß es, die Aktionen sollten vor allem in Stellwerken und Werkstätten anlaufen.

Am Samstag waren die Tarifparteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die EVG nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot des bundeseigenen Konzerns als Anlass für die Warnstreiks. Die Bahn sprach hingegen von einer „völlig überflüssigen Eskalation“. „Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar und verunsichert völlig unnötig unsere Kunden mitten in der Weihnachtszeit“, erklärte Personalvorstand Martin Seiler.

Im Fernverkehr sollen alle für Montag gekauften Tickets bis Dienstag gültig bleiben, wie die Bahn mitteilte. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Warnstreiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Der Warnstreik betrifft auch den Flughafenexpress Regensburg-München Flughafen. Betroffen davon sind die direkten Verbindungen ab Regensburg um 4.17 Uhr, 5.12 Uhr, 6.13 Uhr, 7.13 Uhr und 8.14 Uhr.

