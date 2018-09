Bahn Bahn stockt ICE-4-Flotte nochmals auf Der Aufsichtsrat hat der großen Extra-Investition in Höhe von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024 zugestimmt.

Mail an die Redaktion Die Deutsche Bahn will eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024 in den Fernverkehr investieren. Foto: Matthias Balk

Berlin.Die Deutsche Bahn bestellt mehr Fernzüge, um der steigenden Fahrgastzahl gerecht zu werden. Der Aufsichtsrat des Konzerns billigte in seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024, wie die dpa aus Unternehmenskreisen erfuhr.

Etwa 700 Millionen Euro sind für 18 neue ICE-4-Züge vorgesehen und für den Kauf von 50 Wagen, mit denen bereits bestellte ICE 4 von 12 auf 13 Abschnitte verlängert werden. Rund 320 Millionen Euro steckt die Bahn den Angaben zufolge in die Modernisierung ihrer ICE-1-Flotte, die 1991 den Betrieb aufgenommen hatte.

Im Juni war bekanntgeworden, dass die Bahn ihren Wagenpark stärker ausbauen will. Die Zahl der Bahnreisenden steigt seit Jahren, 2017 waren es im Fernverkehr 142 Millionen. Der 13-teilige ICE 4 wird 375 Meter lang sein und damit der längste Personenzug der Deutsche Bahn. Diese Züge haben 918 Sitzplätze, 88 mehr als die ICE mit zwölf Wagen.

