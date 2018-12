Anzeige

Tarife Bahn und Gewerkschaften einigen sich Das Ergebnis nach Streiks und harten Auseinandersetzungen: Es gibt ab dem Sommer 6,1 Prozent mehr Lohn – in zwei Stufen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben sich im Tarifkonflikt geeinigt.Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin.Die Deutsche Bahn AG und die Gewerkschaft EVG haben sich auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 6,1 Prozent in zwei Stufen geeinigt. Zum 1. Juli 2019 sollen die Löhne um 3,5 Prozent steigen, ein Jahr später noch einmal um 2,6 Prozent, wie die EVG am Samstag in Berlin mitteilte. Zudem erhalten die Beschäftigten im Februar eine Einmalzahlung von 1000 Euro.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte zuvor die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Die Bahn habe ein von der GDL gesetztes Ultimatum „ungenutzt verstreichen lassen“, erklärte die Gewerkschaft am Freitag zur Begründung. „Aus Sicht der GDL ist das irrationale Verhalten des Konzerns nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern schlichtweg nicht akzeptabel“, kritisierte GDL-Chef Claus Weselsky.

Solange die Bahn kein verbessertes Angebot vorlege, werde die GDL nicht in Tarifverhandlungen einsteigen, bekräftigte die Gewerkschaft. Bis zum Jahresende würden keine Arbeitskampfmaßnahmen seitens der Lokführer unternommen.

Im Tarifstreit bei der Bahn war der Ton zwischen der Lokführergewerkschaft und dem Konzern zuvor deutlich schärfer geworden.

Die Bahn hatte seit Wochen mit der GDL sowie der Gewerkschaft EVG verhandelt. Beide Gewerkschaften forderten ursprünglich 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können. Am Montag hatte die EVG mit einem bundesweiten vierstündigen Warnstreik Druck gemacht.

Hier geht es zur Politik.