Finanzen „Bargeld ist geprägte Freiheit“ Der DSGV-Präsident spricht über digitales Bezahlen, die EZB-Zinspolitik und das Sparkassennetz im ländlichen Raum.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Helmut Schleweis ist Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Foto: Boris Roessler

Herr Schleweis, haben Sie noch Bargeld im Portemonnaie oder machen Sie alles per Karte und Onlinebanking?



Ich habe nur wenig Bargeld dabei. Das meiste kann man heute sehr gut Online erledigen.

Dabei wollen Brüssel und deutsche Politiker, etwa Ex-Finanzminster Schäuble, das Bargeld gänzlich abschaffen, um so besser kriminelle Geldwäsche und Schwarzgeld bekämpfen zu können.



Die Deutschen lieben das Bargeld, wenngleich der Anteil des Bargeldverkehrs von 58 Prozent vor zehn Jahren auf derzeit rund 47 Prozent zurückgegangen ist. Und tatsächlich ist Bargeld geprägte Freiheit. Als Dienstleister folgen wir den Wünschen unserer Kunden – und deshalb bieten wir flächendeckend eine Bargeldversorgung und sichere Formen des mobilen Bezahlens mit dem Smartphone an. Etwa 35 Prozent der Zahlungen laufen per Girocard.

Wird das Smartphone bald zum Ersatz für das Portemonnaie? Anders gefragt, wann kann man mit dem Smartphone kontaktlos bezahlen?



Die Sparkassen starten am 30. Juli mit unserer App zum mobilen Bezahlen. Die Abrechnung erfolgt je nach gewählter Kartenart direkt vom Giro- oder künftig auch vom Kreditkartenkonto. Allerdings läuft dieser Service vorerst nur auf Smartphones mit Android-System.

Dann schließen Sie die vielen iPhone-Nutzer aus.



Nicht wir, Apple lässt leider heute das mobile Bezahlen für Sparkassenkunden auf iPhones nicht zu. Anders als bei Android-Geräten sind dort die Schnittstellen nicht für Kreditinstitute offen. Das ist bedauerlich, da umgekehrt wir als Kreditinstitute unsere Schnittstellen auch für neue Anbieter öffnen müssen.

Warum dauern Überweisungen immer noch zwei bis drei Werktage, geht es digital nicht auch in Echtzeit?



Sparkassenkunden können Überweisungen in Echtzeit tätigen. Der Kunde entscheidet, ob er diesen Service nutzen will oder nicht. Auf der anderen Seite muss allerdings auch ein Konto sein, das in Echtzeit empfangsfähig ist. In Deutschland sind das vor allem die Sparkassenkonten. Es wäre schön, wenn die Wettbewerber hier technisch schnell nachziehen würden.

Der „Vorzeige-Sparkässler“ Der Wechsel: Helmut Schleweis, 1954 in Heidelberg geboren, steht seit dem 1. Januar als Präsident an der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Er folgt auf den 2017 von seinem Amt zurückgetretenen Georg Fahrenschon. Der einstige bayerische Finanzminister hatte Steuererklärungen für mehrere Jahre zu spät abgegeben.

Karriere: Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der heimischen Sparkasse, danach Fachlehrgänge an den Sparkassenakademien in Rastatt sowie Bonn. 1998 rückte er in den Vorstand der Sparkasse Heidelberg auf, seit 2002 war er deren Vorsitzender. Helmut Schleweis ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Viele Kunden sind skeptisch, ihre Bankgeschäfte Online abzuwickeln, weil sie nicht wissen, ob die digitalen Kanäle sicher vor Hackern sind.



Es ist gut, wenn Kunden vorsichtig mit Online-Anwendungen umgehen. Mir sind aber keine signifikanten Online-Attacken gegen Nutzer des Online-Bankings bekannt. Viel wichtiger scheint mir zu sein, dass sich die Kunden vor dem Ausspähen von Konto-Zugangsdaten, dem sogenannten Phishing, schützen. Sie sollten nicht durch Unachtsamkeit Zugangsdaten zu Konten preisgeben. Und ganz entscheidend ist, sich klarzumachen: Viele Anbieter bieten nur deshalb besonders günstig Zahlungsabwicklungen an, weil sie die Zahlungsgewohnheiten der Kunden in Erfahrung bringen wollen. Hier rate ich sehr zur Vorsicht.

Wie viel Geld haben Sparkassenkunden in den Jahren der EZB-Nullzinspolitik, also auch mickrigen Zinsen auf ihre Guthaben verloren? Es gibt Schätzungen von rund acht Milliarden Euro im Jahr.



Diese Zahl kann ich nicht bestätigen, denn dazu müsste man den Realzins von vor sechs, sieben Jahren für heute unterstellen. Fakt ist jedoch, dass Sparer durch die lockere Geldpolitik fast keine Zinsen mehr erhalten haben. Angesichts der allgemeinen Preissteigerungen ist das ein realer Verlust.

Ich hoffe deshalb, dass EZB-Chef Mario Draghi seine Ankündigung wahr macht und bis Ende des Jahres zumindest die Netto- Anleihekäufe einstellt.

Die EU möchte eine europäische Einlagensicherung einführen. Warum sollten deutsche Sparkassen, die bereits ein Sicherungssystem haben, für notleidende Banken in Südeuropa haften?



Es ist gut, dass es überall in der EU ein einheitliches Sicherungsniveau von 100.000 Euro pro Konto gibt. Angesichts der bestehenden hohen Risiken in den Banksystemen einzelner EU-Länder wäre allerdings eine einheitliche europäische Einlagensicherung so, als wenn man nach einem Verkehrsunfall noch rasch eine Unfallversicherung zu Lasten anderer abschließen könnte. Unsere Vorstellung von einem gemeinsamen Europa ist, dass jeder seine Verantwortung für die Stabilität wahrnimmt und keine Lasten auf andere abschiebt. Zudem sollte man in Brüssel verstehen, dass dezentrale, eigenverantwortlich handelnde Sparkassen und Genossenschaftsbanken Europa nützen, weil sie für Stabilität sorgen.

Brüssel will zudem, dass in den Aufsichtsgremien der Sparkassen nur noch Finanzexperten sitzen, keine Landräte und Bürgermeister mehr. Ist das sinnvoll, um etwa Verfilzungen von Sparkassen-Aufsicht mit regionalen Unternehmen vorzubeugen?



Landräte und Bürgermeister sind von den Menschen vor Ort gewählt und kennen die örtlichen Verhältnisse sehr gut. Deshalb können sie besonders gut dafür sorgen, dass Sparkassen ihre Kraft vor Ort einsetzen. Die großen internationalen Banken, die die Krise verursacht haben sind, waren übrigens voll von sogenannten Finanzexperten.

Ich war selbst über 30 Jahre im Vorstand einer Sparkasse. Die genaue Kenntnis der Wirtschaftsstruktur und der Menschen vor Ort ist ein großer Vorteil der Sparkassen.

Wie sehen Sie die Lage der 65 bayerischen Sparkassen, sind die Nachwehen der Bayern LB-Affäre überwunden?



Die bayerischen Sparkassen sind wie alle anderen in Deutschland stabil und wirtschaftlich erfolgreich.

Droht auch in Bayern ein weiterer Abbau von Geschäftsstellen, lassen die Sparkassen den ländlichen Raum im Stich?



Immer mehr Menschen ziehen in Ballungszentren. Und gleichzeitig werden die digitalen Zugangswege für Bankgeschäfte immer stärker genutzt. Viele Filialen werden deshalb immer weniger nachgefragt.

Das heißt für viele Kunden aber, die in ihrer ländlichen Heimat bleiben wollen, dass nach dem Metzger und dem Bäcker auch die Sparkasse dicht macht. Sie fühlen sich abgehängt.



Die Sparkassen unterhalten weiterhin das mit Abstand dichteste Geschäftsstellennetz in Deutschland. Aber leider können wir nicht dort Filialen erhalten, wo es kein umfassendes wirtschaftliches Leben gibt. Deshalb setzen wir uns so sehr für die Belebung der ländlichen Räume und strukturschwächerer Regionen ein. Und wo es keine Filiale mehr gibt, sind die Sparkassen mit Geldautomaten, mobilen Beratern, rollenden Geschäftsstellen oder Geldbringdiensten vor Ort. Wir sind für unsere Kunden auch weiterhin da.

