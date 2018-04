Entwicklung Bauwirtschaft: Sorgen trotz Aufträge 2017 hat das bayerische Bauhauptgewerbe 16 Milliarden Euro umgesetzt. Bei den Fachkräften müssen die Firmen ringen.

Mail an die Redaktion Trotz guter Auftragslage und glänzender Prognosen steht die Baubranche vor großen Herausforderungen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Regensburg.Wer aktuell Handwerker aus der Bauwirtschaft sucht, muss einen langen Atem mitbringen. Wartezeiten von acht Wochen oder mehr sind keine Seltenheit. Die Bauwirtschaft brummt. 2017 lag der Umsatz im bayerischen Bauhauptgewerbe mit 16 Milliarden Euro um zehn Prozent über dem Vorjahreswert. Die vollsten Auftragsbücher können nach Angaben der Landesvereinigung Bauwirtschaft Bayern (LVB) die ostbayerischen Bau- und Ausbaubetriebe vorweisen. Sie haben einen durchschnittlichen Auftragsbestand von rund 15 Wochen – die Niederbayern liegen hier noch knapp vor den Oberpfälzern. Die Branche trägt mit über 15 Prozent zur regionalen Wertschöpfung in Niederbayern und der Oberpfalz bei.

Die Sache mit dem negativen Image

Doch trotz guter Auftragslage und glänzender Prognosen steht die Baubranche auch vor großen Herausforderungen. Das machten Repräsentanten des Bayerischen Bauindustrieverbands bei einem Gespräch mit der Wirtschaftszeitung im Verlagshaus des Mittelbayerischen Verlags deutlich. Vor allem die Digitalisierung, das Ringen um Fachkräfte und ihr negatives Image beschäftigen die Branche. Für das Imageproblem gibt es den Branchenvertretern zufolge einen Erklärungsansatz: Demzufolge liegt das primäre Interesse der meisten Handwerksbetriebe darin, für einen Generalunternehmer bei einem größeren, ausgeschriebenen Bauprojekte zum Zuge zu kommen.

Aufträge von Privatkunden werden hingegen nachrangig behandelt. Das führt zum einen zu sehr langen Wartezeiten, zum anderen aber auch dazu, dass Haus- und Wohnungsbesitzer oft mit weniger qualifizierten Bauunternehmen vorliebnehmen müssen. Denn Betriebe, die noch über freie Kapazitäten verfügen, sind dann oft diejenigen, die bei Ausschreibungen für Großprojekte leer ausgegangen waren.

Zehntausende Stellen bleiben unbesetzt

Daneben sieht sich die Branche einem zweiten großen Problem gegenüber: dem Fachkräftemangel. Nach Angaben des LVB können allein in Bayern Zehntausende von Stellen in den Bau- und Ausbauberufen nicht besetzt werden. Doch wie die Branchenvertreter beim Redaktionsgespräch berichteten, zeigen die Imagekampagnen der vergangenen Jahre sowie die guten Gehälter am Bau allmählich Wirkung. Die Attraktivität der Arbeitsplätze steigt aktuell an. Dazu trägt auch die Digitalisierung bei, die viele Bauberufe grundlegend verändert und anspruchsvoller macht. Während zum Beispiel ein Baggerführer früher mit drei Hebeln arbeitete, muss er heute in der Lage sein, eine 3-D-Steuerung zu bedienen. (bu)

