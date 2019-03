Anzeige

Logistik Bayerische Häfen litten unter der Hitze Die Trockenheit hat der Bayernhafen GmbH die Bilanz verhagelt. In Regensburg brach der Schiffsgüterumsatz um 22 Prozent ein.

Von Jan-Lennart Loeffler

Merken

Mail an die Redaktion Auch am Bayernhafen Regensburg wurden im Jahr 2018 weniger Güter umgeschlagen. Foto: LJ

Regensburg.Das extreme Niedrigwasser des vergangenen Jahres ging erwartungsgemäß auch an der Bayernhafen GmbH nicht spurlos vorüber. Die Tochtergesellschaft des Freistaats betreibt neben dem Standort Regensburg noch fünf weitere Häfen entlang von Main, Main-Donau-Kanal und Donau. 8,8 Millionen Tonnen Güter wurden an allen Bayernhafen-Standorten über Schiff und Bahn umgeschlagen. Ein Minus von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2017.

„Das wirft uns nicht um“, sagt Bayernhafen-Geschäftsführer Joachim Zimmermann bei der Vorstellung der Bilanz für 2018 über die Folgen des Niedrigwassers. Er weist auf die steigenden Umschlagszahlen beim Schienenverkehr hin. Für das Jahr 2018 steht dort ein Plus von 7,5 Prozent. Ganz kompensieren kann die Schiene die Ausfälle auf dem Wasser jedoch nicht, so dass unternehmensweit ein leichter Rückgang bleibt. In Regensburg, dem größten Hafen Bayerns, beträgt er sogar neun Prozent.

Die aktuellen weltwirtschaftlichen Unwägbarkeiten, von Handelstreitigkeiten bis zum Brexit, beobachtet der Bayernhafen-Chef noch relativ gelassen. Die Bayernhafenstandorte wickelten vergleichsweise wenig Handel mit Bezug zum Vereinigten Königreich ab. „Wenn es aber in Rotterdam oder Hamburg wegen neuer Zoll- und Einfuhrbestimmungen Probleme gibt, kann es in den Containerlagern einen Rückstau bis in die Häfen des Hinterlandes geben“, gibt Zimmermann zu bedenken.

Die Bayernhafen GmbH Beschäftigung: Die Bayernhafen GmbH hat 210 Mitarbeiter. Davon arbeiten rund 100 in Regensburg, wo auch der Hauptsitz des Unternehmens ist. Die an allen Hafenstandorten angesiedelten 400 Unternehmen kommen auf rund 13 000 Mitarbeiter.

Standorte: Zur Bayernhafen-Gruppe gehören die sechs Standorte in Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau. Daneben gibt es weitere Häfen in Bayern, wie etwa den kommunal betriebenen Hafen in Straubing.

Auch die breitgefächerte Güterstruktur helfe dem Unternehmen, gut mit Risiken umzugehen. „Unser Geschäftsmodell ist robust“, sagt Zimmermann. Im vergangenen Jahr machten in Regensburg die Agrarprodukte wie Getreide und Düngemittel rund 40 Prozent der Schiffstonnage aus, gefolgt von Metallen und Erzen mit fast 30 Prozent sowie Baustoffen, Steine und Erden mit etwa 20 Prozent.

Der Regensburger Hafen ist Bayerns Getreide-Drehkreuz. Elementare Bedeutung hat der Hafen auch für das Zementwerk in Burglengenfeld. In den nächsten Jahren will Bayernhafen-Chef Zimmermann weiter in die Infrastruktur der Häfen investieren. Neben der Schienen- und Wasserinfrastruktur steht hier der Ausbau der Daten-Infrastruktur mit Glasfasernetzen auf dem Programm. Auch sollen neue Flächen für Gewerbeansiedlungen vorbereitet werden. Für 2018 und 2019 geht es hier um insgesamt 50 Millionen Euro.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.