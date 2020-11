Anzeige

Wettbewerb Bayerns beste Gesellen stehen fest Insgesamt 24 Gewinner kommen aus Niederbayern und der Oberpfalz.

Mail an die Redaktion Stellvertretend für alle Gewinner übergaben Dr. Georg Haber (links) und Jürgen Kilger (2. von rechts) die Auszeichnung an Daniel Becker aus Regensburg (2. von links) und seinen Ausbilder Lukas Kuffer (rechts). Foto: Graggo

Regensburg.Der 69. Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks auf Bayernebene ist ausgefochten: 100 junge Gesellen haben sich in ihren jeweiligen Handwerksberufen gegen starke Konkurrenz aus dem gesamten Freistaat durchgesetzt. Das berichtet die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung. Unter den Gewinnern sind auch 24 Nachwuchshandwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz.

Während diese Erfolgsgeschichten normalerweise jedes Jahr in einer anderen bayerischen Stadt groß gefeiert werden, muss die Siegerfeier heuer aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Ihre Urkunden und Medaillen erhalten die Sieger per Post.

„Gerne hätten wir Ihnen persönlich unsere Glückwünsche überbracht. Leider macht die Corona-Pandemie das nach wie vor unmöglich“, bedauern Präsident Dr. Georg Haber sowie Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger die ausgefallene Veranstaltung. Dennoch sei ein solcher Erfolg nicht weniger anerkennenswert. Das Handwerk freue sich, solche Talente in seinen Reihen zu haben. Trotz der Pandemie macht Georg Haber den jungen Handwerkern Mut: „Die Siegerinnen und Sieger können getrost an ihr Potenzial glauben. Motivierte und top ausgebildete Handwerker sind und bleiben am Arbeitsmarkt heiß begehrt. Daran wird auch die Corona-Krise nichts ändern“, sagt Haber. Die meisten handwerklichen Leistungen seien für die Gesellschaft unverzichtbar. Stellvertretend für alle Sieger haben die Vertreter der Handwerkskammer Zweiradmechatroniker Daniel Becker aus Regensburg und seinen Ausbilder Lukas Kuffer von KL Bikes Shop & Service besucht, um die Auszeichnung zu übergeben. Den Wettbewerb, bei dem sich jährlich rund 3000 junge Handwerker in 120 verschiedenen Handwerksberufen messen, gibt es bereits seit 1951. Am 5. Dezember werden aus den Landessiegern die besten Gesellen Deutschlands gekürt.