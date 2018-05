Exporte Bayerns Wirtschaft bangt um Außenhandel US-Strafzölle auf Autos träfen den Fahrzeugbau hart. Mit Italien wackelt außerdem ein bislang blühender Absatzmarkt.

von Christine Straßer

Außenhandelshemmnisse würden den Fahrzeugbau in Ostbayern stark treffen.

Wirtschaft.Die bayerische Wirtschaft blickt zunehmend sorgenvoll auf wichtige Handelspartner. US-Präsident Donald Trump lässt Einfuhrzölle auf Autos, Lastwagen und Autoteile prüfen. Und nun setzt sich auch noch Italien von den EU-Ländern ab. „Kein anderes deutsches Bundesland ist wirtschaftlich so eng mit Italien verflochten wie Bayern“, sagte Dominique Mommers, Abteilungsleiterin International bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg für Oberpfalz/Kelheim am Donnerstag. Die bayerischen Unternehmen haben vergangenes Jahr Autos, Maschinen, Elektrotechnik und andere Güter und Dienstleistungen für 12,7 Milliarden Euro nach Italien exportiert. Im Gegenzug bezog der Freistaat Importe für zwölf Milliarden Euro von dort. Im Bereich der IHK Regensburg unterhielten 355 Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu Italien. Was Einfuhren betreffe, schilderte Mommers, sei Italien bezogen auf die Anzahl der Kontakte der Tophandelspartner.

Nun besteht die Sorge, das in den vergangenen Jahren gut gelaufene Geschäft mit Italien könnte abflauen. Für die bayerische Wirtschaft sei es besonders wichtig, dass Italien seine Haushaltskrise und seine Wirtschaftsprobleme in den Griff bekomme, betonte Manfred Gößl, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern. Wenn ein EU-Land seine Schuldenkrise auf dem Rücken der anderen Eurozonen-Mitglieder austrage, belaste das das Vertrauen in die gemeinsame Währung.

Enge Verflechtungen



Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in München, kritisierte die Pläne der neuen, rechtspopulistischen Regierung in Rom, trotz der bereits hohen Staatsverschuldung das Rentenalter zu senken und ein Grundeinkommen einzuführen scharf. „Die künftige italienische Regierung muss sich dringend zu einer soliden Wirtschaftspolitik und zu Europa bekennen“, forderte er.

Vor dem Hintergrund des Handelskrieges, den US-Präsident Trump anzettelt, ist eine drohende Euro-Krise umso bedenklicher. Die vbw positionierte sich am Donnerstag strikt gegen die möglichen US-Schutzzölle auf Autos, Lkw und Autoteile. vbw-Präsident Alfred Gaffal erklärte: „Freier Handel ist der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg. Das gilt weltweit. Protektionismus und Strafzölle schaden dagegen allen.“ Er betonte: „Unsere bayerischen Unternehmen sorgen in den USA für circa 530 000 Arbeitsplätze.“ Die Direktinvestitionen von bayerischen Unternehmen beliefen sich auf 62 Milliarden Euro. Damit gingen rund 31,5 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen des Freistaats in die USA.

Bayern und seine Automobilindustrie wären von amerikanischen Schutzzöllen auf Kraftwagen und Kraftwagenteile besonders stark betroffen. Gaffal sagte: „Die USA sind unser wichtigster Handelspartner. Im Jahr 2017 exportierte die bayerische Wirtschaft Waren im Wert von 21,499 Milliarden Euro in die USA. Das sind 11,2 Prozent des gesamten Exportes in Bayern.“ Die wichtigsten Exportgüter sind mit einem Anteil von 36,2 Prozent Kraftwagen und Kraftwagenteile.

Die Autobauer BMW und Volkswagen kritisierten die angekündigte Prüfung höherer Importzölle ebenfalls. Freier Marktzugang sei ein entscheidender Faktor, denn man habe ein weltweites Produktionsnetz und nutze weltweit Einkaufsmärkte, ließ BMW wissen. Das Unternehmen sei aber nicht überrascht von der Entwicklung: „Nach zahlreichen Ankündigungen zu diesem Thema durch den Präsidenten der USA war damit zu rechnen.“ Die Münchner bauen in den USA mehr Autos, als sie dort verkaufen. Sie betreiben in Spartanburg (South Carolina) ihr weltweit größtes Werk. BMW investierte dort neun Milliarden Dollar, beschäftigt 10 000 Mitarbeiter, hat 235 Zulieferbetriebe und baute im vergangenen Jahr 371 000 SUVs. Die meisten Wagen wurden nach Europa und China exportiert. Man sei „wertmäßig größter Nettoexporteur von Fahrzeugen aus den USA“, teilte das Unternehmen mit. Umgekehrt hat der Konzern nur 250 000 Autos in die USA importiert und 353 000 dort verkauft.

Fahrzeugbau in der Region Wichtiger Wirtschaftszweig: In Ostbayern hat sich der Bau von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen zu einem sehr wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt. „Viele Unternehmen haben sich entlang der Wertschöpfungskette ‚Mobilität‘ angesiedelt und auf Zulieferleistungen für den Fahrzeugbau spezialisiert“, hieß es bereits vor zwei Jahren, als die Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg für Oberpfalz und Kelheim eine Industriestandortkarte veröffentlichte.

Breites Spektrum: Das Spektrum reicht von Herstellern und Dienstleistern über Kunststoffproduzenten und Maschinenbauern bis zu Elektrotechnikern und vielen anderen mehr. Neben dem Kerngeschäft des Fahrzeug- und Motorenbaus haben mehrere führende Komponentenhersteller mit Schwerpunkten wie der Herstellung von Achsen, Bremsbelägen, Fahrzeugelektronik oder Zylinderblöcken im IHK-Bezirk ihren Sitz.

Tausende Beschäftigte: Mehr als 35 000 Menschen arbeiten im IHK-Bezirk im Fahrzeugbau. Mit großem Abstand liegt der Schwerpunkt dabei in Regensburg. 48 Prozent aller Arbeitsplätze in dieser Branche sind hier angesiedelt. Es folgen die Landkreise Schwandorf und Kelheim. Große Anziehungskraft hat das BMW-Werk in Regensburg.

Volkswagen mahnte: „Einseitiger Protektionismus hat langfristig niemandem geholfen.“ Zuvor hatte Trump erklärt, dass geklärt werden müsse, ob die Autoeinfuhren eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA seien. Denselben Winkelzug hatte Trump bei den Strafzöllen für Stahl und Aluminium angewandt. Davon sind die EU-Staaten noch bis Monatsende ausgenommen. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, die federführend mit den USA verhandelt, erwartet keine weitere Fristverlängerung.

Aspekte der nationalen Sicherheit als Begründung anzuführen, sei „kons-truiert und an den Haaren herbeigezogen“, kritisierte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer. „Wir müssen das schon fast als Provokation werten.“ Investitionen und Jobs, die deutsche Hersteller in den USA schaffen, würden in Washington vollkommen außer Acht gelassen.

Milliardenverluste drohen



An der Börse in Frankfurt gerieten die Autowerte am Donnerstag prompt unter Druck. „Importzölle auf Autos wären ein Alptraum für die deutsche Autoindustrie und würden massive Absatzeinbußen bedeuten“, kommentierte dies Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Fünf Milliarden Euro würden höhere US-Zölle auf importierte Autos Deutschland nach Berechnung des ifo-Instituts kosten. „Kein Land hätte höhere absolute Verluste durch einen solchen Zoll zu befürchten als Deutschland“, sagte Gabriel Felbermayr, Leiter des ifo-Zentrums für Außenhandel. Im vergangenen Jahr importierten die USA nach einer offiziellen Statistik 8,3 Millionen Autos im Wert von 19,2 Milliarden Dollar. Davon kamen 2,4 Millionen aus Mexiko, 1,8 Millionen aus Kanada, 1,7 Millionen aus Japan und 500 000 aus Deutschland.

Die Regensburger IHK-Außenwirtschaftexpertin Dominique Mommers sprach angesichts von Trumps Drohungen von einer „traurigen Entwicklung“. Für die deutschen Automobilhersteller sei die USA der zweitwichtigste Exportmarkt. Da der Fahrzeugbau in Ostbayern eine große Rolle spielt, wären die Folgen auch hier deutlich spürbar. Derzeit könne man aber nicht viel mehr tun, als abzuwarten.

Ähnlich sei es im übrigen, was das Iran-Geschäft angehe, sagte Mommers. Auch hier bleibe abzuwarten, was von den angedrohten Sanktionen der US-Regierung letztlich umgesetzt werde. Insgesamt sei derzeit eine Tendenz zu beobachten, dass Handelshemmnisse im Welthandel zunehmen, bedauerte Mommers.

