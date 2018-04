Handel BayWa investiert in die Region Der Agrarhändler BayWa setzt in der Oberpfalz verstärkt auf digitale Projekte. Die Geschäfte in der Region laufen gut.

Von Dagmar Unrecht

Das Führungsteam der BayWa Oberpfalz: Ali-Reza Mayer (zweiter v.l.) mit den ostbayerischen Regionalleitern und Spartengeschäftsführern

Obertraubling.Die BayWa in der Oberpfalz steht gut da: Die Sparten Technik, Energie und Baustoffe legten im vergangenen Geschäftsjahr zu und auch der schwierige Agrarsektor schnitt mit einem minimalen Umsatzrückgang relativ gut ab. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die BayWa Oberpfalz ihren Umsatz 2017 auf 358 Millionen Euro steigern. „Wir sind mit der Entwicklung insgesamt sehr zufrieden“, bilanzierte Ali-Reza Mayer, Leiter des Business Service Centers Ostbayern gestern bei der Präsentation der Geschäftszahlen in Obertraubling. Auch die Aussichten für das laufende Jahr seien positiv. Beherrschendes Thema in allen BayWa-Sparten ist die Digitalisierung.

Der Umsatz in den einzelnen Sektoren betrug im Jahr 2017 im Bereich Agrar 115 Millionen Euro (2016: 118 Millionen Euro), im Bereich Technik 81 Millionen Euro (2016: 73 Millionen Euro), im Bereich Energie 68 Millionen Euro (2016: 62 Millionen Euro) und im Bereich Baustoffe 94 Millionen Euro (2016: 91 Millionen Euro).

Neue Logistik-Flotte

Rund 3,5 Millionen Euro investierte die BayWa im vergangenen Jahr in der Oberpfalz. Unter anderem wurde in Obertraubling für rund eine Million Euro die Saatgutaufbereitung erweitert. In diesem Jahr sind Investitionen von knapp 6,2 Millionen Euro geplant. So wird zum Beispiel die komplette Logistik-Flotte in der Oberpfalz erneuert und ein neues Baustoffzentrum in Dietfurt (Lkr. Neumarkt) gebaut.

Der Bereich Baustoffe profitierte auch im vergangenen Jahr vom anhaltenden Bau-Boom und den niedrigen Zinsen. „Wir konnten vor allem im Bereich Hochbau zulegen, Baustahl, Transportbeton, Mauersteine, aber auch Fassadenelemente, vorgefertigte Bauelemente und Flachdächer waren stark nachgefragt“, sagte Erich Zepf, Regionalleiter Baustoffe.

Baywa Oberpfalz Oberpfalz: In der Oberpfalz verfügt die BayWa über 31 Standorte. Insgesamt arbeiten dort rund 620 Mitarbeiter, darunter fast elf Prozent Azubis.

Umsatz: Die BayWa Oberpfalz setzte 2017 rund 358 Millionen Euro um. Im Jahr zuvor waren es 344 Millionen Euro.

Stiftung: Die BayWa-Stiftung feierte dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Gefördert werden unter anderem Schulgärten und Ernährungsprojekte – zum Beispiel an der Kreuzschule in Regensburg.

Die weltweit fünfte Rekordernte in Folge hat 2017 auch in der Oberpfalz Spuren hinterlassen: Niedrige Preise und extremer Margendruck seien die Folge gewesen, so Meinrad Wimmer, Spartengeschäftsführer Agrar. Preisbedingte Umsatzrückgänge seien durch mehr Verkäufe aufgefangen worden. Die Maisernte in der Oberpfalz sei 2017 mengenmäßig zwar nur durchschnittlich gewesen, aber von guter Qualität. Dieses Jahr sei in der Region eine gute Ernte zu erwarten.

Smart Farming

Unterdessen schreitet die Digitalisierung in der Landwirtschaft voran. Die BayWa versucht den Bauern durch intelligente Lösungen und Produkte einen zusätzlichen Nutzen bieten – ein Beispiel ist das sogenannte Smart-Farming. Per Satellitentechnik werden relevante Daten für die Bewirtschaftung der Felder erfasst und zum Beispiel per Knopfdruck ermittelt, wo wie viel Dünger gebraucht wird. „Das Ziel ist, mit weniger Maschinen- und Arbeitskrafteinsatz mehr zu produzieren“, sagte Heribert Schulte, Spartengeschäftsführer Technik.

Im Energiebereich ist die BayWa Oberpfalz stark, wenn es darum geht, Baustellen mit Diesel zu beliefern, zum Beispiel beim Bau der Ferngasleitung von Ingolstadt nach Schwandorf. Aber auch das Thema Elektromobilität gewinnt an Bedeutung. „Wie bieten komplette Pakete an, vom Bau von Photovoltaik-Anlagen und Ladesäulen bis hin zum Tankkartensystem“, sagte Alfred Schmidts, Regionalleiter Energie.

