Umwelt Bei Huber dreht sich alles ums Wasser Die Firma Huber in Berching ist weltweit bekannt für ihre Abwassertechnik. Rund um den Globus steigt der Bedarf an.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Schweres Gerät: Georg Huber (l.) und Dr. Oliver Rong vor einer Anlage zur mechanischen Vorreinigung des Abwassers auf Kläranlagen. Foto: Fleischmann

Berching.Die Revolution geschah in der Kläranlage von Pfalzgrafenweiler in Baden-Württemberg. Anfang der 80er Jahre installierte die Firma Huber aus Berching im Landkreis Neumarkt dort ihren ersten „Rotamat“. Die Apparatur verknüpfte mehrere Reinigungsschritte in der Abwassersäuberung. Und sie bestand aus Edelstahl. Das war gänzlich neu, insgesamt sehr kostengünstig – und der Durchbruch. Vorstandschef Georg Huber, dessen Vater seinerzeit das Unternehmen geführt hat, blickt zurück: „Damit haben wir mit einem Schlag den Markt preislich komplett aufgerollt.“ Huber war alsbald nicht mehr ein Lohnfertiger für Stahlschweißarbeiten, sondern ein Technologieunternehmen.

Heute sei Huber in der Abwasserreinigung einer der größten, wenn nicht der größte Anbieter in Europa. Wo auch immer auf der Welt eine Kläranlage in nennenswerter Größe entstehen soll, ist Huber als Anbieter im Gespräch, sagt der Firmenchef.

Fast die ganze Welt ist Kunde



Schmutziges Wasser kann ein gutes Geschäft sein. So gut, dass Huber am Stammsitz Berching jährlich 110 Millionen Euro umsetzt. Weltweit kommt man im Konzern auf 200 Millionen Euro. In Berching arbeiten 700 Beschäftigte sowie 80 Auszubildende, global 1200 Menschen. Die Firma verarbeitet 4500 Tonnen Edelstahl zu rund 3000 bis 5000 Maschinen.

Ehe Huber mit seinen Edelstahl-Anlagen auftauchte, bestanden Abwasseranlagen aus Schwarzstahl. Der ist billiger, aber er rostet. Relativ bald setzte sich die Erkenntnis durch, dass sich Edelstahl langfristig lohnt.

Hubers Anlagen sieben Sand oder Plastik aus dem Abwasser. Sie trennen und trocknen die abgeschiedenen Stoffe. Systeme gibt es nicht nur für Kläranlagen, sondern auch für Gewerbe und Industrie. Brauereien, Schlachthöfe, Ölindustrie – alle erdenklichen Branchen gehören zur Klientel.

Ein großer Teil der Welt ist Kunde. 85 Prozent ihres Geschäfts machen die Berchinger außerhalb Deutschlands, in mehr als 60 Ländern. Überall wachsen die Probleme, sauberes Wasser für immer mehr Menschen bereitzustellen. Die Anforderungen unterscheiden sich. Huber erklärt: „In wasserarmen Gegenden ist Wiederverwendung ein großes Thema. In den arabischen Emiraten wird in der Kläranlage gereinigtes Wasser als Brauchwasser wiederverwertet.“ Kulturelle Eigenheiten spielen auch eine Rolle. In manchen Regionen sei es ausgeschlossen, Wasser zu trinken, das einst menschliche Ausscheidungen enthalten hat – selbst wenn es nach allen Regeln der Kunst gereinigt worden ist.

„Wenn in Südamerika in einer Stadt eine Kläranlage geplant wird, dann ist Huber im Gespräch.“ Georg Huber, Vorstandschef der Huber SE



Dabei kann Wasser extrem gründlich gefiltert werden. Die Siebe und Filter reichen von riesigen Gittern mit mehren Zentimetern Abstand bis hin zu superfein perforierten Scheiben, die dem bloßen Auge verbergen, dass Wasser durchfließen kann. Damit können Keime bis in den Mikrometerbereich gefiltert werden. Schwierig wird es bei Medikamenten oder Hormonen. Auch sie können abgeschieden werden, allerdings nur mit sehr hohem Aufwand. Deshalb geschieht es bislang kaum. „Wir forschen an bezahlbaren Lösungen“, merkt Huber dazu an.

Am Ende entsteht neben gereinigtem Wasser Klärschlamm. Dieser wird bei uns immer weniger auf Felder ausgebracht, weil ungesunde Bestandteile enthalten sein können. Der Trend gehe zur Verbrennung. Nachteil: Es geht der Phosphor verloren, ein endlicher Rohstoff. Ihn aus der Asche wieder herauszuholen, ist aufwendig.

Anders liegen die Bedürfnisse etwa in Südamerika. Dort gilt es, mit relativ geringem Aufwand eine möglichst gute Reinigung zu erreichen. Für ärmere Länder gilt die 20/80-Regel: Mit 20 Prozent Aufwand 80 Prozent Effekt erzielen. Allerdings kennt Huber auch Staaten vor allem in Afrika, in denen noch kein Geschäft zu machen ist. „Da gibt es Millionenstädte ohne jegliche Abwasserreinigung.“ Zuvor gelten dort andere Prioritäten: Straßen, Strom- und Mobilfunknetze.

Je nach dem, wo man hinblickt, habe sich die Wasserqualität auch stark verbessert. In Deutschland sei das so. Mancherorts auch in China, sagt Huber. Dort werde Abwasser stellenweise gründlicher gereinigt als hierzulande – weil Wasser knapp sei und wiederverwertet werden müsse. Allerdings ist Huber eher skeptisch, ob die Situation global besser wird: „Weltweit nimmt das Bewusstsein zu, dass sauberes Wasser wichtig ist. Aber ob die Maßnahmen mit dem steigenden Verschmutzungsgrad zumindest Schritt halten, da bin ich mir nicht so sicher.“ Immerhin bemühe sich inzwischen auch Indien um einen höheren Standard. Dort ist Huber seit vergangenem Jahr in einem Gemeinschaftsunternehmen engagiert. In China unterhält Huber eine eigene Tochtergesellschaft mit 40 Mitarbeitern und eigener Fertigung.

Lesen Sie außerdem: Fast jeder Floriansjünger trägt Haix. Mit dem „Fire Eagle“ hat die Firma aus Mainburg den Weltmarkt erobert.

Alles in einer Hand



Das Selbermachen ist eine Grundphilosophie. Huber bezieht den Edelstahl aus den Stahlwerken und macht danach so gut wie alles in Eigenregie. „Das ist aufwendig und kostspielig“, räumt Dr. Oliver Rong ein. Der stellvertretende Vorstandschef glaubt aber, dass es sich lohnt. Die Kunden fragten nicht Einzelteile nach, sondern Lösungen. Die könne Huber am besten anbieten, wenn man die komplette Wertschöpfungskette in der Hand behalte.

Damit haben sich die Berchinger einen Namen gemacht, der sich in Produktbezeichnungen niederschlägt. Heute gibt es den „Huberdeckel“, ein bestimmter Schachtdeckel. Das ist so, wie sich „Tempo“ als Synonym für ein Papiertaschentuch etabliert hat.

All das trägt zum Wachstum des Unternehmens bei. Huber will weiter zulegen, auch in Berching. Reichlich Platz in eigenem Besitz ist rund um das bestehende Gelände vorhanden.

Groß, größer – oder sogar Weltmarktführer: In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es viele Unternehmen, die in ihrem Bereich national und/oder international Champions sind. In unserer Serie porträtieren wir die ostbayerischen „Champions“.

Mehr Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier!