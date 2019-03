Anzeige

Luftverkehr BER-Betreiber halten an Start 2020 fest Notstromkabel und Brandmelder: Seit Jahren wird am neuen Hauptstadtflughafen an den gleichen Problemen gearbeitet. Können die Termine diesmal eingehalten werden?

Merken

Mail an die Redaktion Nicht einmal die Baustellenschilder sind halbwegs standfest am Hauptstadtflughafen BER. Foto: Bernd Settnik

Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg. Foto: Burkhard Fraune

Schönefeld.Am BER hält Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup trotz wachsenden Zeitdrucks an der geplanten Eröffnung des Flughafens im Oktober 2020 fest. „Dafür haben wir keinen Plan B und brauchen auch keinen Plan B“, sagte Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung.

Die Baufirma Bosch wird nach seinen Angaben jedoch die Brandmeldeanlage nicht so schnell fertig bekommen wie geplant. Das war für Anfang Februar vorgesehen, jetzt soll es in drei Wochen so weit sein. Sollte auch das nicht klappen, gebe es aber noch Puffer, versicherte Lütke Daldrup. „Der Zeitplan fällt nicht wie ein Kartenhaus zusammen.“