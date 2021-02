Anzeige

Konjunktur Betrieben geht die Luft aus Corona spaltet die Wirtschaft in Ostbayern: Handel und Tourismus sind in großer Not. Dagegen belebt sich die Industrie.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Die Wirtschaft ist wegen Corona stark eingebremst. Im Handel mehren sich die Schließungen. Foto: Martin Gerten/picture alliance/dpa

Regensburg.Die Wirtschaft in Ostbayern driftet auseinander. Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz mitteilte, befänden sich Handel, Kultur, Gastronomie und Tourismus in einer dramatischen Lage. Im Gegensatz dazu stabilisieren Bau und Industrie. Letztere belebt sich der Konjunkturumfrage zufolge.

„Die Talfahrt der Gesamtwirtschaft ist gestoppt“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes. Während die Industrie sogar von anziehenden Exporten gerade aus Asien angeschoben werde, gehe Tourismusbetrieben jetzt die Luft aus. Ein Drittel sehe sich von Insolvenz bedroht. Deswegen fordert die IHK ein planbares und schnelles Öffnungsszenario. „Alles, was über den Februar hinausgeht, ist kritisch“, sagte Helmes.