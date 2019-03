Anzeige

Gesundheit Bionorica setzt auf Cannabis-Produkt Der Neumarkter Hersteller pflanzlicher Arzneimittel wächst weiter. Dieses Jahr will er 48 Millionen Euro investieren.

Von Eva Gaupp

Neumarkt.Seit März 2017 erhalten Patienten medizinisches Cannabis auf Rezept. Seitdem zeigt die Kurve, die den Absatz von Dronabinol verdeutlicht, steil nach oben. Der Neumarkter Hersteller pflanzlicher Arzneimittel, Bionorica, ist nicht nur das erfolgreichste Unternehmen auf dem deutschen Phytomarkt, es will auch auf diesem noch sehr jungen Terrain wachsen. Rund 19500 Patienten bezogen nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Michael A. Popp vergangenes Jahr das Bionorica-Präparat Dronabinol – 2017 waren es rund 10 500 gewesen.

Zwar verordnen Ärzte noch immer häufiger Blüten, die als Zigarette geraucht werden. Doch Popp führt bei der Bilanzpressekonferenz in Neumarkt die günstigeren Kosten für eine Tagesdosis Dronabinol ins Feld, die letztlich die Krankenkassen und Mediziner überzeugen würden. Außerdem ließen sich Tropfen deutlich individueller dosieren als eine Zigarette.

In dieser Grafik sehen Sie, welche Patienten mit Cannabinoiden behandelt werden:

Es sind vor allem Schmerzpatienten, denen Cannabinoide verschrieben werden, Menschen, die an Multiple Sklerose (MS) erkrankt sind, an Depressionen oder Polyneuropathie. Popp verfolgt das Ziel, eine Zulassung für Dronabinol als Fertigarzneimittel zu erhalten. Dafür hat er 2018 eine große klinische Studie begonnen, die die Wirkung von Dronabinol auf spastische Anfälle bei MS-Patienten untersucht.

Und noch eine aufwendige Studie präsentierte er der Öffentlichkeit: Bei unkomplizierten Blasenentzündungen von Frauen hat das Bionorica-Produkt Canephron denselben Erfolg gebracht wie Antibiotika. Mit diesem Beweis müssten Ärzte nun deutlich seltener ein Antibiotikum verschreiben, sagt Popp. „Wir haben damit einen wichtigen Beitrag geleistet, um Antibiotikaresistenzen vermeiden zu helfen.“

Die kontinuierliche Forschung macht der Unternehmer als einen Grund für den anhaltenden Erfolg aus. Die Kassenschlager wie Sinupret und Bronchipret bei Erkältungskrankheiten erobern immer neue Märkte von China bis Mexiko, der Netto-Umsatz klettert seit zehn Jahren und lag 2018 bei rund 337,9 Millionen Euro, eine Steigerung um mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von einer Eigenkapitalquote in Höhe von 74,4 Prozent können andere Firmeninhaber nur träumen. Daran soll sich auch nichts ändern, wie der Vorstandsvorsitzende betont: „Wir wollen aus eigener Kraft wachsen“.

In Innsbruck forscht Bionorica an neuen Wirkstoffen.

Forschung in Österreich Phytovalley“: In Innsbruck ist ein einzigartiges Kompetenzzentrum für Naturstoffforschung entstanden. 2017 wurde dort das Michael Popp Institute für pflanzliche Wirkstoffe gegründet. Ziel ist es, weitere pflanzliche Wirkstoffe zu entdecken.

Beziehung: In Innsbruck hat Prof. Dr. Popp promoviert und habilitiert. An seinem Institut sollen 20 Wissenschaftler und Studierende beschäftigt werden. Derzeit läuft die Suche nach den beiden Professoren.

Finanzierung: Eine Stiftungsprofessur finanziert Bionorica, eine zweite das Land Tirol. Österreich hat seine Gesetze geändert, damit medizinische Cannabispflanzen angebaut werden dürfen. Zudem liegt die Forschungsförderung höher als in Deutschland.

Politik: Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Michael Popp unterstützt Österreich den Mittelstand deutlich mehr als die Bundesrepublik. Er selbst hatte bereits zwei Gespräche mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Gut 43 Millionen Euro hat die Bionorica SE vergangenes Jahr investiert. 2019 sind weitere 48 Millionen Euro eingeplant – beispielsweise für eine Produktionserweiterung und ein neues Verwaltungsgebäude in Neumarkt sowie für eine neue Produktionsstätte in Russland. Während der Neumarkter Pharmakonzern in China, Russland, Polen, Litauen und der Ukraine schon vor Jahren Fuß gefasst hat, tut er sich in Westeuropa schwer, weil Frankreich etwa seinen Markt abschottet und Italien pflanzliche Arzneimittel unter Nahrungsergänzungsmitteln einordnet, sowie die USA. Popp ist sich deshalb nicht zu schade, den Kontakt mit der europäischen Zulassungsbehörde zu suchen oder die Europäische Kommission zu verklagen. „Gerade in den Tourismushochburgen wollen wir in Apotheken vertreten sein“.

