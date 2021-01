Anzeige

Netzwerke Blick in die Zukunft im Businessclub Auf Entscheider aus der Region wartet 2021 ein üppiges Programm. Beim Neujahrsempfang stellt die MZ erste Höhepunkte vor.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Sein Auftritt wird gespannt erwartet. Der Autor und Strategieberater Sascha Lobo wird im Juni in den Businessclub kommen. Foto: Jan Woitas/Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Regensburg.Alles anders in Corona-Zeiten: Am Jahresanfang steht die Begegnung mit Bekannten und Freunden. Aber so gesellig wie gewohnt ist das in diesem Januar nicht möglich. Erstmals hat der Wirtschaftszeitung Businessclub, der künftig schlicht heißt, daher bei einem digitalen Neujahrsempfang die ersten Höhepunkte für das Jahr 2021 vorgestellt.

Die Verlagsleiterin (Privatkunden) der Mittelbayerischen, Alexandra Wildner, hätte die Gäste gerne mit einem Glas Sekt und Häppchen begrüßt. Aber diesmal konnte wegen der Pandemie nur virtuell miteinander angestoßen werden. Denkanstöße lieferte Wildner, indem sie umriss, wie die Pandemie das Familien, das Alltags-, das Freizeit- und das Geschäftsleben verändert hat. „Viele Geschäftsmodelle wurden auf den Prüfstand gestellt“, sagte Wildner. Bei ihren Strategien mussten Unternehmen schneller sein und mitunter Neuland betreten. Die Mittelbayerische konnte davon profitieren, dass verlässliche Quellen wichtiger werden. Als regionales Medienhaus kann die MZ Wildner zufolge kleinteilig berichten, wie die Lage vor Ort aussieht. Dem digitalen Journalismus bieten sich Chancen. Denn 25 Prozent mehr Nutzer sind bereit, für Onlinenews zu bezahlen.

Zusammenhalt in der Region stärken

Der Umgang mit Corona prägte auch den Vortrag von Verlagsleiter (Geschäftskunden) Michael Kusch. Er verwies unter anderem auf die Regensburger Shoppingtage im Sommer, die der Verlag gemeinsam mit dem Einzelhandel und der Gastronomie auf die Beine stellte. „Es war uns wichtig, nach dem ersten Lockdown wieder Kunden und Gäste in die Stadt zu bringen“, erläuterte Kusch. . Ziel der MZ war es unter dieser Überschrift, eine Plattform für Helfende und Hilfe Suchende zu bieten, um in diesen schwierigen Zeiten füreinander da zu sein. Das Angebot war kostenlos und fand sowohl im Print wie im Digitalen statt.



Foto: Christine Straßer

Darüber hinaus wurden wöchentlich erscheinende Dienstleister-Seiten aufgelegt, welche die MZ-Leser über den Service, der in der Region verfügbar ist, informieren. Die Mittelbayerische bündelte im Frühjahr außerdem auf der Plattform „Lieferservice Regional“ lokale Angebote. Der wurde ausgebaut und weiterentwickelt. Es wurden noch mehr regionale Händler und Produkte eingebunden. Mehr als 10 000 Leser täglich hat inzwischen der bündelt. Kusch verwies auch auf ein neues Projekt. Im März wird die virtuelle Ausbildungsmesse stattfinden. Kurzum: „Die Mittelbayerische ist die erste Adresse für Kommunikation und Medien in Ostbayern.“



Foto: Mittelbayerischer Verlag

Im warten spannende Veranstaltungen auf die Mitglieder. Thorsten Retta, Redaktionsleiter der Wirtschaftszeitung, und Wirtschaftszeitungsredakteur Robert Torunsky gaben einen Vorgeschmack auf das Programm im Laufe des ersten Halbjahres. Schon in zwei Wochen ist der nächste Business-Stream geplant. Prof. Dr. Jörg Büechl, Studiendekan und Professor an der Hochschule Aalen und Adjunct Professor of International Business an der Universität Tübingen, wird am 11. Februar über strategische Herausforderungen in Zeiten von Corona sprechen. In seinem Vortrag via Zoom wird es um Erkenntnisgewinne von Krisengewinnern und -verlierern gehen.

Der Businessclub Netzwerke: Der Businessclub - Mein Netzwerk für Entscheider in Ostbayern bietet seinen Mitgliedern exklusive Events, Vorträge mit renommierten Speakern und attraktive Vorteile bei ausgewählten Partnern.

Mitgliedschaft: Alle Veranstaltungen, Vorteile und Infos zur Mitgliedschaft sind zu finden auf , Tel. (08 00) 2 07-00 03 oder per Mail an businessclub@die-wirtschaftszeitung.de.

Von der Bierprobe bis zum Gehirntraining

Wer während der kontakt- und ausgangsbeschränkten Zeit nach einem besonderen Erlebnis sucht, wird am 25. Februar beim Businessclub fündig. Es wird zu einer virtuellen Bierverkostung mit dem Biersommelier der Brauerei Bischofshof geladen. Am 4. März wird dann Life Coach und Bestsellerautor Dirk Schmidt zeigen, wie man gewinnt - nämlich im Kopf. Schmidt arbeitet mit Promis, Weltmeister, Mannschaften aus der Fußball-Bundesliga und Topmanagern. Er zeigt Strategien und Methoden aus dem Leistungssport auf, die man unmittelbar umsetzen und täglich nutzen kann. Um mehr Gehirnleistung wird es dann am 8. April beim virtuellen Vortrag von Markus Schreyer gehen. Der Health&Performance Coach zeigt einfach Tricks und Tipps, um körperlich und geistig in Bestform zu kommen.

Dann hoffen Retta und Torunsky, dass im Mai wieder ein persönliches Event möglich ist und planen ein Treffen rein zum Netzwerken. Im zweiten Anlauf soll es schließlich nach dem ausgefallenen Termin im vergangenen Jahr am 30. Juni mit einem Live-Auftritt von Sascha Lobo klappen. Der Autor und Strategieberater soll im Aurelium Lappersdorf in die Zukunft blicken. Im Vortrag „Fast Forward“ befasst sich Lobo damit, wie Corona die Wirtschaft und Gesellschaft digital zehn Jahre nach vorn katapultiert hat.

So schließt sich ein Kreis. Denn wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ein Neujahrsempfang auch digital stattfinden kann.