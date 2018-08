Industrie BMW investiert 100 Millionen Euro Das BMW-Werk Regensburg modernisiert die Lackiererei für 100 Millionen Euro. Die Anlage wird umweltfreundlicher.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Im Dreischicht-Betrieb bauen Fachleute die alte Lackiererei im BMW-Werk ab, um Platz für moderne Technologie zu schaffen. Nächste Woche wird die neue Anlage installiert. Foto: BMW AG

Eric Metzler, Pressesprecher des BMW-Werks Regensburg Foto: BMW AG

Regensburg.Bis 10. September ruhen im Regensburger BMW-Werk die Bänder. Trotzdem sind hunderte Mitarbeiter im Einsatz – etwa in der Lackiererei, wo während der Produktionsunterbrechung eine ressourcenschonende Lackierstraße entsteht. Die BMW Group investiert im Regensburger Werk 100 Millionen Euro. Das Ziel: Die Lackiererei arbeitet nach dem Umbau wesentlich umweltfreundlicher. Acht Prozent Energie sollen künftig eingespart werden.

Lackierstraße wird abgerissen



Eine von drei Lackierstraßen wird bis Anfang September komplett abgerissen und durch eine hochmoderne ersetzt – eine logistische und technische Mammutaufgabe, die in den Werksferien nur dank hohen Einsatzes und hoher Präzision zu bewerkstelligen ist. Drei Wochen lang ruhen am Standort die Bänder. Eine geplante Auszeit, die nicht nur in der Lackiererei genutzt wird, um die Produktion für neue Aufgaben und Technologien fit zu machen. Bis Ende 2020 wird komplett auf eine neue Technologie umgestellt. In der Lackiererei heißt das Zauberwort laut Pressesprecher Eric Metzler IPP, Integrated Paint Process. Dahinter verbirgt sich eine innovative Lackiertechnologie, bei der viel Strom eingespart wird. Um rund acht Prozent sinkt der Energieverbrauch im Werk Regensburg, wenn IPP vollständig eingeführt sein wird.

Auf die Zahl der Arbeitsplätze im BMW-Werk werde sich der Umbau nicht auswirken, sagt Metzler. Aber natürlich änderten sich die Tätigkeiten mancher Mitarbeiter.

Die hohe Lack-Qualität bleibt



Mit dem Beginn der aktuellen Produktionsunterbrechung ist der Startschuss für die Modernisierung der Lackiererei gefallen. Binnen drei Wochen wird die sogenannte Decklacklinie 1 umgebaut. Zudem werden Anlagen zur Hohlraumkonservierung und zur Abwasseraufbereitung erweitert und erneuert. „In diesem Jahr investiert das Unternehmen fast 20 Millionen Euro“, sagt IPP-Projektleiter Alexander Riel. In den nächsten Jahren steigt die Gesamtsumme für den Strukturumbau der Lackiererei dann auf mehr als 100 Millionen Euro.

Bis Ende 2020 wird der komplette Lackierbetrieb stufenweise auf IPP umgestellt sein – „damit sind wir auf dem Stand der Technik und liegen im Vergleich zum Wettbewerb weit vorn“, so Stefan Auflitsch. Er ist in Regensburg Produktionsleiter Lackierverfahren und erklärt, was sich durch IPP ändern wird. „Im Vergleich zum bisherigen Lackierverfahren wird die Füllerschicht durch eine zweite Basislackschicht ersetzt. Beide Basislacke werden Nass in Nass aufgetragen.“ Genau das schont nachhaltig die Ressourcen, denn das Einbrennen des Füllers und das Trocknen fallen weg. Dadurch spart BMW allein in einer halben Stunde so viel Energie, wie eine vierköpfige Familie im Laufe eines ganzen Jahres an Strom verbraucht.

Die hochwertige Qualität des Lackes ändert sich nicht. Im Gegenteil: Da die Eigenstruktur des Füllers entfällt, werde er noch eine Spur glatter, versichert Sprecher Eric Metzler.

Im Werk Regensburg werden pro Tag 1400 Fahrzeuge hergestellt. 9000 Fachleute sind dort beschäftigt. Bis die BMW-Mannschaft mit dem „Hochlauf“ der neuen Anlagen beginnen kann, ist noch eine Menge zu tun: Dort, wo sonst vom X1 über das 4er Cabrio bis zum 2er Gran Tourer BMW-Modelle mit Lack beschichtet werden, bleibt nun kein Teil auf dem anderen. Die alte Fördertechnik, die Steuerungseinheiten und die Sprühroboter werden demontiert. Rund um die Uhr sind hunderte Mitarbeiter von BMW und Zulieferer Dürr im Einsatz, um nach strengen Sicherheits- und Entsorgungsregeln Platz für die neuen Anlagen zu schaffen.

Mehr als 2500 Einzelschritte



Die werden dann ab der kommenden Woche montiert – ein Prozess, der minutiös geplant und in mehr als 2500 klar definierte Einzelschritte zerlegt ist.

Fünf Meter ist die Planungswand lang, an der all diese Schritte beschrieben sind. In der XXL-Liste spiegeln sich die jahrelangen Vorbereitungen des Planungsteams um Peter Kramer genauso wider wie die Trainings der Mitarbeiter. Kramer ist trotz des immensen Zeitdrucks guter Dinge und zufrieden mit dem Start des Lackiererei-Umbaus. „Wir sind exzellent vorbereitet. Das zahlt sich jetzt aus.“

Die meisten Mitarbeiter haben frei Werksferien: Die dreiwöchige Produktionsunterbrechung im Sommer werde genutzt, um Anlagen zu modernisieren oder zu erweitern, erklärt Pressesprecher Eric Metzler vom Werk Regensburg. Auch werden Digitalisierungsprojekte vorbereitet.

Mitarbeiter: Die meisten, aber nicht alle der 9000 Beschäftigten haben bis 10. September frei.