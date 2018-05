Industrie BMW räumt Diesel-Fehler ein Vorstandschef Harald Krüger gibt zu, dass bei 12 000 Autos falsche Software genutzt wurde. Aktionäre kritisieren das scharf.

Von Marion Koller

Eine Rede voller Superlative: BMW-Vorstandschef Harald Krüger spricht bei der Hauptversammlung in der Münchener Olympiahalle vom achten Rekordjahr in Folge. Foto: Christian Stadler/BMW AG/dpa

München.Neben dem Podium mit BMW-Vorstand und Aufsichtsrat glänzen zwei hinreißende Neuwagen im Scheinwerferlicht. Ein BMW Z4 Concept und ein i8 Roadster. Doch die rund 5000 Aktionäre bei der Hauptversammlung in der Olympiahalle lassen sich nicht ablenken vom Bildschirm, der den Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger im Großformat zeigte. Obwohl der BMW-Chef am Donnerstag viele Superlative präsentiert, muss er sich heftige Kritik und Forderungen der Anteilseigner anhören.

Krüger spricht in seiner hochemotionalen Rede vom achten Erfolgsjahr in Folge. Die Eckdaten: 2,4 Millionen Autos und 164 000 Motorräder bzw. Scooter wurden 2017 verkauft. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei mehr als zehn Milliarden Euro. „Und für Sie am wichtigsten: Wir sind der profitabelste Autokonzern der Welt“, adressiert er die Aktionäre.

An ein Versehen glauben?



Krüger und Aufsichtsratschef Norbert Reithofer räumen ein, bei der Motorsteuerungs-Software für 11 700 Dieselautos sei ein „Fehler“ passiert. BMW musste die älteren 5er und 7er-Modelle wegen der verbotenen Abschalteinrichtung zurückrufen. Das entschied das Kraftfahrtbundesamt im März. Krüger betont: „Mit einer gezielten Manipulation von Motorsteuerung und Abgasreinigung hat das nichts zu tun.“ Jetzt wartet das Unternehmen auf die Genehmigung der Behörden, „um eine korrigierte Software aufzuspielen“. Krüger sagt, das Handeln einiger Hersteller habe der gesamten Branche geschadet und meint damit den großen Dieselsünder VW.

„Die Dieselaffäre streift BMW. Sie haben aber gesagt, wir schummeln nicht.“ Rechtsanwältin Daniela Bergdolt, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz



Rechtsanwältin Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die viele Aktionäre vertritt, drückt das so aus: „Die Dieselaffäre streift BMW. Sie haben aber gesagt, wir schummeln nicht.“ Die Unterlagen befänden sich immerhin bei der Staatsanwaltschaft.

Winfried Mathes von Deka Investment, der die Stimmrechte von drei Millionen Aktionären vertritt, wirft dem Vorstand in der Olympiahalle vor: „Ein Dieselskandal bei BMW war bisher undenkbar.“ Krüger habe stets gesagt, bei dem Konzern gebe es keinen Defeat Device (Abschalteinrichtung). Aktionärsvertreter Thomas A. Schuster war selbst betroffen von der „ominösen Rückrufaktion“. Seine BMW-Werkstatt teilte ihm mit, die Drosselklappe sei in Ordnung. „Aber wenn Sie zu lange warten, könnten Sie Ihre Zulassung verlieren.“ Wenige Tage später hätten Medien von der falschen Software berichtet. „Mir fällt es nicht leicht, an ein Versehen zu glauben – bei den hohen Qualitätsstandards“, sagt er.

Die BMW Group hat in den letzten fünf Jahren über elf Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. „Maximal 11 700 sind betroffen“, sagt Krüger. Als erster Hersteller habe man auf Abgasnachbehandlung gesetzt. „Unsere Euro-5- und Euro-6-Diesel liegen in Deutschland rund 40 Prozent unter dem NOx-Durchschnittswert, den das Bundesumweltamt veröffentlicht hat.“ Auch der ADAC habe die NOx-Emissionen (Stickoxide) von Euro-6-Dieselmodellen geprüft. BMW und Mini-Modelle schnitten sehr gut ab. „Die BMW 520d und 530d unterschreiten den künftigen Grenzwert für Straßentests“, unterstreicht der Vorstandschef.

Keine Nachrüstung mit Hardware geplant

BMW realisiere in Deutschland die Beschlüsse aus dem Dieselgipfel. Euro 5-Dieselautos ab Baujahr 2011 werden durch Software aktualisiert. Die Nachrüstung mit Hardware bezeichnete der 52-Jährige als „technisch nicht sinnvoll“. Auf diese Weise arbeite der Konzern auch die Vorwürfe unzulässiger Kartellabsprachen auf. Die Beurteilung durch die EU-Kommission sei nicht abgeschlossen.

Aktionärsvertreter Daniel Bauer hält der Konzernspitze vor, BMW stehe nun als derjenige da, der nicht freiwillig zum Kartellamt gegangen sei. Thomas A. Schuster ergänzt: „Da waren andere Hersteller schlauer und haben sich selbst an die Ämter gewandt. Wir müssen vielleicht zahlen.“

Zurück zur Vorstandsbilanz: Harald Krüger skizziert am Donnerstag die Strategie „Number one ¨Next“. BMW hat im Dezember das 100 000. E-Fahrzeug des Jahres übergeben. 2018 will der Konzern 140 000 verkaufen. 25 elektrifizierte Modelle möchte der Autobauer bis 2025 anbieten, zwölf als reine Stromer. Der BMW i4 und der iNext stünden für Aufbruch. „E-Modelle werden voll und ganz alltagstauglich. Die Reichweite steigt auf 700 Kilometer“, verspricht Krüger. Im iNext bündeln die Bayern alle Schlüsseltechnologien künftiger Mobilität: Er fährt mit Strom, teilautonom und ist vollständig vernetzt. Krüger führt am Bildschirm eine Animation vor. Im Übrigen baut der Konzern neue Luxuswagen und SUVs: zum Beispiel das BMW M8 Gran Coupé, den X7, bei Rolls Royce den Cullinan und und den Phantom.

Alle drei Stunden an Steckdose



Aktionärsvertreter Schuster fragt sich, ob es überhaupt noch Sinn macht, Rolls Royce weiterzuführen. „Für ein paar Adelige?“ Jens Hilgenberg, der unter anderem für den Bund Naturschutz spricht, appelliert an Vorstand und Aufsichtsrat, nicht immer größere Wagen zu bauen, sondern sich auf kleine, leichte, sparsame Fahrzeuge zu konzentrieren. „Es reicht nicht, die großen Autos künftig mit Elektrizität anzutreiben!“ Bei den Kunden entstehe ein falscher Eindruck. „Es geht nur, wenn ich alle drei Stunden an die Steckdose fahre. Zerstören Sie nicht das Vertrauen der Kunden!“

Ein Großteil der Diesel-Pkw weise zu hohe NOx-Werte auf. „Wie können Sie es vertreten, dass weiterhin neue Dieselfahrzeuge die Fabrik verlassen, die nicht den Abgasnormen entsprechen?“ Hilgenberg fordert die BMW AG auf, alle Neuwagen nachzurüsten, damit sie den gesetzlichen Normen entsprechen. „Sie dürfen die Kunden nicht mit Software-Updates abspeisen. Das wird diese nicht vor Fahrverboten bewahren.“

Thomas A. Schuster schlägt in dieselbe Bresche: „Junge Leute sehen den Stellenwert des Autos anders. Wenn dann noch das Image bröckelt, geht es den Berg runter.“

