Auto BMW-Welt: Neue Fläche für M-Modelle „M Town“ auf 180 Quadratmetern: Der bayerische Autohersteller präsentiert seine Motorsport-Marke in einer Dauerausstellung.

Am 28. August eröffnete die BMW-Welt eine neue Ausstellungsfläche für M-Modelle. Foto: Jaeger

München.Ab Mittwoch, 28. August, können Besucher und Automobilfans eine neue Dauerausstellungsfläche in der BMW Welt erleben. Unter dem Motto „Welcome to M Town!“ stellt der bayerische Autohersteller Modelle der Sportwagen-Marke auf einer neuen Fläche aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auf 180 Quadratmetern können Besucher etwa die neuesten M-Modelle betrachten oder am Selfie-Point ihren Besuch über de sozialen Kanäle teilen.