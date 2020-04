Anzeige

Autoindustrie BMW-Werk Regensburg fährt Mitte Mai hoch Die Produktion läuft wieder an. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, setzt BMW auf umfangreiche Hygieneregeln.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion BMW-Embleme liegen in der Produktion im BMW-Werk in Regensburg. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Der bayerische Autobauer BMW kommt wieder in Fahrt: Das Werk in Regensburg wird nach wochenlangem Stillstand vom 18. Mai an schrittweise wieder hochfahren. Losgehen wird es mit einem Einschichtbetrieb, wie BMW-Sprecher Eric Metzler zur Mittelbayerischen sagte. Der Produktionsanlauf mit der Frühschicht ist verbunden mit einem Paket an Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ########### ### ## ######

### ######### ### ########## ### ########## ### ############# ################## ### ### ########### ##### ################. ### #### #########: ## ### ###########, ### ### ####### ########### ### ###### #######, #### #### ########### ######. #### ### ### ###- ### ########## #### #### ##### ########### ##########. ### ########### ###### #######, ####### ## ##### ############### ## ### ####### ## ######, ## ### ######### ## #########. ## ####### ####### ###### #########-################# ######. #### #### ######## ### ###### ##### ######## ###########. „## ##### #### ###### ### ############ ########### ####-#####-###### ### ######### ########“, ##### ###-######## #######. ###### ###### ### ##### ######### ############ ###### ##########.

########### ###### ###### ######

####### ## ### ############# ### ### #### #####, #### ##### #### ###### ### ################# ########## ######, ## ### ########## ############ ###### ######### ## ######. ####### ### ### ########## ### ######, #### ### #### ### ########### ########### ###### ###### ######.

### ######### ### ##### ### ########## ## ###### ############ ######## ##### ### ######-##### ##### #### ########. ## #######, ##########, ########## ### ####### ###### ## ### ##### #### ## ### ###-########### ## ########## #########. ######### ##### ######## ### ###########. #### #### ### #################### ######, ## ### #### ############ ##### ######### ## ######.

### ##### ### ################ ######### ### ### ############## #### ### ### ########## ################# ######## ### ######-######## #########. ### ####### ######### ### ###### ### #### ##,# ####### ####### ##### ### ## ###### ####### ### ########### ######. ### ######-######## #### ## ####### ### ###### ## ##### ########## ######, ## #### ##### ### ###### ## ###### ### ### ### ######## #######, ###### ### ###### ##### ###. ## ###### ####### ################ ######## ### ########### #### ## ####### ##### ############### #########. ## ### ### ##### ## #### ## #######.

### ###-########