Flugzeug Boeing vertagt seine Jet-Entscheidung Auf der Luftfahrtmesse in Farnborough werden sich Boeing und Airbus einen Kampf um lukrative Großaufträge liefern.

Von Steffen Weyer

Merken

Mail an die Redaktion Der neue Boeing-Passagierjet wäre kleiner als der „Dreamliner“, aber deutlich sparsamer. Foto: Mic Smith/AP/dpa

Farnborough.Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing lässt sich mit der seit Jahren diskutierten Entwicklung eines mittelgroßen Passagierjets noch länger Zeit. Eine Entscheidung wolle der Konzern nun erst im Jahr 2019 treffen, sagte Boeing-Chef Dennis Muilenburg kurz vor Beginn der Farnborough Airshow gestern in London. Die Maschine, die in der Branche bereits als Boeing 797 gehandelt wird, soll die Lücke zwischen den Mittelstreckenjets der 737-Reihe und den Großraumflugzeugen wie dem „Dreamliner“ füllen.

In der Branche hatte mancher darauf gewettet, dass Boeing das Konzept der „797“ diesmal in Farnborough vorstellt. Dem Konzernchef zufolge gefährdet eine Verschiebung der Entscheidung auf 2019 aber noch nicht das Ziel, dass das erste Flugzeug des Typs bereits im Jahr 2025 in den Liniendienst geht.

Muilenburg und der Leiter der Verkehrsflugzeugsparte, Kevin McAllister, wollen nun noch genauer ausloten, welche Anforderungen der Jet erfüllen muss, damit er sich für den Konzern und die Fluggesellschaften rechnet. Boeing sei mit über 60 möglichen Kunden im Gespräch, sagte McAllister. Außerdem will der US-Konzern nicht nur bei der Maschine selbst neue Maßstäbe setzen, sondern auch die Produktionsweise verbessern.

230 bis 270 Passagiere

Das Flugzeug soll etwa 230 bis 270 Passagiere fassen und Entfernungen von bis zu 5000 nautischen Meilen (9260 Kilometer) zurücklegen können. Damit wäre sie im Gegensatz zu Mittelstreckenjets wie der Boeing 737-MAX und dem Airbus A320neo auch auf Langstreckenflügen einsetzbar. Viele Flugzeuge dieser Größe seien für die angepeilten Strecken zu schwer, sagte McAllister.

Die 797 wäre die Nachfolgerin der Boeing 757, die bereits seit dem Jahr 2004 nicht mehr gebaut wird. Boeing sieht nach bisherigen Aussagen weltweit einen Bedarf von 4000 bis 5000 Flugzeugen dieser Art.

Airbus will Paroli bieten

Der europäische Konkurrent Airbus versucht, den Amerikanern mit einer Langstreckenversion seines Mittelstreckenjets A321neo Paroli zu bieten. Der Jet mit dem Namen A321LR (Long Range) schafft allerdings bisher nur rund 4000 nautische Meilen. Airbus-Verkaufschef Eric Schulz hat angekündigt, die Reichweite noch zu verbessern.

Außerdem hat das Unternehmen mit Sitz in Toulouse seinem über 20 Jahre alten Langstreckenmodell A330 eine Modernisierung als A330neo spendiert. Die Maschine soll dank modernerer Triebwerke deutlich spritsparender sein als ihre Vorgängerin. Airbus sieht auch die A330neo als Alternative zu einer Boeing 797 – wenn diese denn kommt.

Weitere Wirtschaftsmeldungen lesen Sie hier.

Die Grossen werden noch grösser Deals: Airbus hat vom angeschlagenen kanadischen Hersteller Bombardier die Mehrheit an dessen Mittelstreckenjet C-Serie übernommen – und vermarktet ihn jetzt als Airbus A220. Boeing will dem brasilianischen Hersteller Embraer die Mehrheit an dessen Verkehrsflugzeug-Sparte abkaufen. Durch beide Deals werden die Großen der Branche noch größer.

Irkut: Unterdessen läuft sich die Konkurrenz aus dem Osten weiter warm. Der russische Flugzeugbauer Irkut hat 2017 mit der MS-21 einen Mittelstreckenjet in die Luft gebracht, der den meistgefragten Modellen von Boeing und Airbus Marktanteile abringen soll.

Comac-Konzern: In China ist dem Comac-Konzern mit der ähnlich großen C919 das Gleiche gelungen. Auf Messen im Ausland waren die Maschinen noch nicht zu sehen – dazu war es nach den Testflügen zu früh. (dpa)