Zukunft Brexit: Banger Blick zur Grenze Viele nordirische Unternehmen sorgen sich wegen des EU-Austritts. Der weckt Ängste vor dem Rückfall in vergangene Tage.

Von Christoph Meyer, dpa

Mail an die Redaktion Die Schwestern Michelle (links) und Siobhan Reel sind auf Geschäfte mit Kunden aus dem benachbarten Irland angewiesen. Foto: Christoph Meyer/dpa

Newry.Conor Patterson beobachtet mit ernstem Blick, wie das Wasser den alten Kanal von Newry hinabfließt. Der Wasserweg aus dem 18. Jahrhundert, der direkt vor seinem Büro entlangführt, war einst die Lebensader der nordirischen 30 000-Einwohner-Stadt nahe der Grenze zu Irland. Er durchzieht Newry noch immer – auch wenn inzwischen keine mit Kohle beladenen Frachtkähne mehr darauf fahren. Doch es ist nicht der Niedergang des Kanals, der Patterson Sorgenfalten auf die Stirn treibt, sondern der Brexit.

Zu Blütezeiten des Kanals war das an der Straße zwischen Dublin und Belfast gelegene Newry eine florierende Handelsstadt – genau wie heute. Doch das war nicht immer so. In der Zeit der Unruhen zwischen Katholiken und Protestanten stieg die Arbeitslosigkeit zeitweise auf 30 Prozent. Grenzkontrollen und massive Militärpräsenz hatten die Stadt vom Knotenpunkt zur Sackgasse werden lassen. „Dieser Ort war abgeschrieben von den Briten. Sie haben hier viel Geld ausgegeben, aber es war nicht produktiv“, erzählt Patterson. Genau das, fürchtet der promovierte Ökonom, könne sich nun mit dem Brexit wiederholen.

Bei den Verhandlungen über den EU-Austritt in Brüssel bestehen zwar alle Seiten darauf, dass es keine neuen Grenzkontrollen in Nordirland geben wird – doch wie das gehen soll, ist unklar. Das britische Nordirland hat zwar im Brexit-Referendum mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt. Aber mit nur 1,8 Millionen Einwohnern wurde es von den Landesteilen England und Wales überstimmt. Die Republik Irland im Süden ist und bleibt EU-Mitglied. Tritt Großbritannien wie angekündigt aus der Zollunion und dem Binnenmarkt aus, scheinen Grenzkontrollen unausweichlich.

Die Mitgliedschaft beider Teile Irlands in Binnenmarkt und Zollunion hatte geholfen, den blutigen Nordirlandkonflikt in den 90er Jahren zu beenden. Die Insel verschmolz zu einer ökonomischen Einheit. Jeden Monat wird die knapp 500 Kilometer lange Grenze ohne Hindernisse von rund 180 000 Lastwagen und 250 000 Lieferwagen überquert. Der BBC zufolge gibt es mehr als doppelt so viele Grenzübergänge zwischen Nordirland und der Republik Irland wie an der gesamten östlichen EU-Außengrenze.

Keine Lust auf den Papierkrieg



Rund 30 Prozent des nordirischen Handels wird mit der Republik abgewickelt. Es sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die daran beteiligt sind. Doch wird sich ihr Geschäft noch lohnen, wenn Zölle anfallen oder Produktstandards abweichen? Kleine Unternehmen hätten nicht die Kapazität, sich um so etwas Gedanken zu machen, sagt Patterson. „Das ist nicht die Art von Leuten, die die Erfahrenheit oder den Wunsch haben, sich mit etwas zu beschäftigen, was sie als reinen Papierkrieg betrachten.“

Der 54-Jährige, der sich seit 20 Jahren in verschiedenen Wirtschaftsverbänden für Unternehmen in Newry einsetzt, hat die enorme Verwandlung seiner Heimatstadt vom Kriegsgebiet zur boomenden Grenzstadt Schritt für Schritt begleitet. Die einspurige Straße wurde durch eine Autobahn ersetzt und der Frachthafen an der Mündung des Flusses Newry ausgebaut. Finanziert wurden diese und viele andere Projekte teilweise durch Fonds der EU – inzwischen herrscht in Newry Vollbeschäftigung.

Doch einer Analyse der britischen Regierung zufolge könnte Nordirland im schlimmsten Fall zwölf Prozent Wachstum an Bruttowertschöpfung in den kommenden 15 Jahren entgehen, sollte es zu einem Brexit ohne Abkommen kommen. Patterson hält das für eine grobe Fehlkalkulation. Er fürchtet, dass es weit schlimmer kommen könnte, wenn viele Firmen in den Süden abwandern. Dafür gibt es schon Anzeichen: Der Pharmahersteller Almac hat angekündigt, einen Teil seiner Produktion ins irische Dundalk zu verlegen. Auch die Entscheidung des Heizungsherstellers Glen Dimplex, teilweise in den Süden der Insel umzuziehen, wird als Reaktion auf die Brexit-Unsicherheit gedeutet. Noch warten die meisten Unternehmen ab. Investitionen werden, wenn möglich aufgeschoben. Doch auch das wird auf Dauer gefährlich. Die vereinbarte Übergangsphase bis Ende 2020 verlängert diesen Zustand nur.

„Die Leute haben auf dem Parkplatz um die Einkaufswagen gestritten.“ Siobhan Reel, Geschäftsfrau



Genau mit diesem Problem haben die Schwestern Siobhan und Michelle Reel zu kämpfen, die eine Kette von Feinkost-Cafés namens Deli Lite, unter anderem im schicken Einkaufszentrum The Quays in Newry, betreiben. Sie haben zeitweise von einem Ansturm von Kunden aus dem Süden profitiert. „Wir kamen kaum noch hinterher“, erinnert sich Michelle an die Zeit der globalen Finanzkrise 2008, als das britische Pfund gegenüber dem Euro drastisch an Wert verlor und der Einkauf für Iren in Nordirland zur Schnäppchentour wurde. „Die Leute haben auf dem Parkplatz um die Einkaufswagen gestritten“, sagt Siobhan. Jetzt fragen sich die Schwestern, ob die Leute auch in Kauf nehmen würden, an der Grenze im Stau zu stehen. Auf die Kunden aus Irland können sie nicht verzichten.

Kein Vertrauen in die Regierung Wichtiger Importhafen: Auch am Warrenpoint, dem Hafen von Newry, blickt man sorgenvoll auf den Brexit. Warrenpoint ist der wichtigste Importhafen für Holz auf der gesamten irischen Insel. Der größte Teil davon geht in die Republik. Sollten Zölle oder Auflagen eingeführt werden, könnte dieses Geschäft in Gefahr sein, warnte der damalige Geschäftsführer Peter Conway Anfang des Jahres.

Gefahr von Schmuggel: Die Beteuerungen der britischen Regierung, es werde keine Kontrollen geben, kauft ihr in Newry kaum jemand ab. Viel zu groß ist die Gefahr, heißt es, dass Schmuggler versuchen würden, aus unterschiedlichen Regelungen und Steuersätzen Profit zu schlagen. Und wie solle sichergestellt werden, dass Irland kein Einfallstor für Produkte werde, die nicht dem EU-Standard entsprechen? Wie will man verhindern, dass EU-Bürger nicht unbemerkt nach Großbritannien einreisen? Darum ging es schließlich vielen Brexit-Wählern in England und Wales. Die Menschen in Newry wollen um keinen Preis zurückfallen in die Zeit, als die Grenze dicht war.

Viele Fragen sind ungeklärt



Noch wichtiger ist das Geschäft mit Großkunden wie am Flughafen Dublin und einer Kette von Autobahnraststätten, das eine weitere Schwester leitet. Werden Lebensmittel nach dem Brexit mit Zöllen belegt? Wird der Export von Hühnchenfleisch noch möglich sein, wenn Großbritannien die EU verlassen hat und möglicherweise im Rahmen eines Handelsabkommens mit Washington Chlorhühnchen aus den USA einführt? Können die Reel-Schwestern eine pünktliche Lieferung garantieren, wenn nicht nur sie, sondern auch ihre Zulieferer darauf angewiesen sind, täglich die Grenze zu überqueren? Das sind Fragen, die auch die Kunden immer drängender stellen – und sie fordern einen Plan B. Siobhan, Michelle und ihre Schwester halten deshalb inzwischen Ausschau nach einem zweiten Standort in der Republik Irland. Doch glücklich sind sie damit nicht. Erst kürzlich haben sie ihre Cafés modernisiert und dafür viel Geld in die Hand genommen. Was, wenn doch alles beim Alten bleibt?

