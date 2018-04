Politik Bund: Keine neue Hardware für Diesel Statt der Nachrüstung sollen bis Ende 2018 die betroffenen 5,3 Millionen älteren Fahrzeuge nur ein Software Update bekommen.

Von Reinhard Zweigler

Die Bundesregierung hat nicht vor, die Hardware-Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge anzuordnen. Millionen Dieselfahrer sind betroffen.

Berlin.Schlechte Nachricht für die Besitzer älterer Diesel-Autos: Nach MZ-Informationen will die Bundesregierung nicht die Hardware-Nachrüstung von Modellen mit besonders hohem Stickoxidausstoß anordnen. Es soll lediglich bei den bereits von den Herstellern zugesagten Software-Updates für die 5,3 Millionen Dieselfahrzeuge in Deutschland bleiben. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) begründete die Ablehnung des Einbaus etwa von SCR-Katalysatoren, die durch den Einsatz von Harnstoff die Stickoxide erheblich mindern können, mit zahlreichen ungelösten technischen, rechtlichen und finanziellen Problemen.

„Für mein Ministerium ist die Diesel-Nachrüstung der falsche Weg“ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer



Der Verkehrsminister und seine Kollegin aus dem Umweltressort, Svenja Schulze, wollen am Mittwoch auf der Klausurtagung der Bundesregierung im brandenburgischen Meseberg ihre Konzepte für sauberere Luft in Innenstädten vorstellen.

Die Kosten für Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge, wie sie von Automobil- und Umweltverbänden gefordert werden, schätzen Experten auf rund fünf Milliarden Euro.

Scheuer meinte, es mache keinen Sinn, so viel Geld in ältere Fahrzeuge zu investieren, wenn nach der Umrüstung nicht klar sei, ob dann der Kraftverbrauch steige oder der Motor geschädigt werde. Auch könne es Probleme mit der Typgenehmigung geben. Für sein Ministerium sei die Hardware-Nachrüstung „der falsche Weg“. Einen angeblichen Fünf-Milliarden-Euro-Fonds zur nachträglichen Ausrüstung mit Katalysatoren, über den am Wochenende das Magazin „Der Spiegel“ berichtete hatte, nannte Scheuer abwegig. Auch Umweltministerin Schulze ist gegen einen solchen Fonds, den zum größten Teil die Industrie tragen müsste.

Chefs der Autokonzerne hoffen, dass über Kaufanreize für Neufahrzeuge die älteren Diesel von den Straßen verschwinden

Diese Position vertreten auch die Chefs der großen deutschen Autokonzerne VW, Daimler und BMW. Sie hoffen darauf, dass über die Kaufanreize für neue Fahrzeuge – vor allem mit Hybrid- und Elektroantrieb – nach und nach Zehntausende ältere Diesel von den Straßen verschwinden. CSU-Minister Scheuer machte unterdessen Druck, dass die Automobilhersteller die versprochenen Änderungen an der Motor-Software „bis zum Ende des Jahres“ umsetzen werden. Das bringe, je nach Fahrzeug, Verringerungen beim Stickoxid-Ausstoß um bis zu 25 Prozent. Die Industrie müss da noch „ein bisschen schneller arbeiten“, sagte Scheuer.

Eine Milliarde Euro für E-Fahrzeuge und Infrastruktur

Der CSU-Politiker hatte gestern in Berlin die ersten Förderbescheide im Rahmen des „Sofortprogramms saubere Luft“ übergeben, auf das sich Bundesregierung und Hersteller auf dem Dieselgipfel im November vorigen Jahres verständigt hatten. Aus einem Fördertopf von einer Milliarde Euro soll die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und Infrastruktur – Busse, Pkw, Elektroscooter sowie Ladesäulen – bezuschusst werden. Bislang allerdings hätten die Autokonzerne noch nicht ihren Anteil von insgesamt 250 Millionen Euro überwiesen, kritisierte Scheuer.

Der Bund stellt 750 Millionen Euro bereit. Scheuer verhandelt zudem mit ausländischen Herstellern, die bislang keinen Beitrag zum Fonds leisten wollen. Von den 20 Millionen Euro Fördergeld, die Scheuer gestern vergab, gingen allein 15 Millionen Euro an die Deutsche Post, die ihren Auslieferungs-Fuhrpark nach und nach auf Elektrofahrzeuge umstellen will.

