Energiekrise Bundesregierung will Mehrwertsteuer auf Gas senken Die hohen Preise für Gas belasten Haushalte und Industrie. Nun will die Bundesregierung die Mehrwertsteuer befristet auf 7 Prozent reduzieren.

dpa

Mail an die Redaktion Die Kosten für Gas sind deutlich gestiegen und belasten private Verbraucher sowie die Industrie. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin.Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert werden, kündigte Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Berlin an.