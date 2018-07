Arbeitswelt Computer lassen genügend Jobs übrig Die Digitalisierung kostet Arbeitsplätze, schafft aber auch welche. Der Wandel wird Ostbayern besonders stark betreffen.

Von Bernhard Fleischmann

Regensburg.Fast jeder fünfte Arbeitnehmer in Ostbayern ist von der Digitalisierung bedroht. Mit 18,7 Prozent liegt der Wert höher als im Durchschnitt Bayerns (15,4). Der Grund dafür liegt in der Wirtschaftsstruktur mit ihrer hohen Industriedichte. Hier gibt es mehr Berufe, die von der Digitalisierung besonders stark ersetzt werden dürften. Das ist eine der Erkenntnisse einer Regionalstudie, die die Industrie- und Handelskammer Regensburg für die Oberpfalz und den Landkreis Kelheim in Auftrag gegeben hat. Erstellt hat die Studie die IW Köln Consult GmbH.

Es hört sich viel schlimmer an, als es in Wirklichkeit kommen dürfte, sagte dazu IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes gestern bei der Vorstellung der Untersuchung in Regensburg. Aus seiner Sicht wird die Digitalisierung keineswegs zu einem Schock auf dem Arbeitsmarkt führen. Vielmehr erwartet er, dass die positiven Effekte sogar überwiegen. „Es gibt in Zukunft genügend Jobs für alle.“ So sieht es auch Dr. Thorsten Lang von IW Consult, der die Ergebnisse der Studie vorstellte. Unterm Strich erwartet er ein Minus von 0,1 Prozent bei den Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2035.

Die Ängste ernst nehmen



Wenn man bedenkt, dass die Bevölkerung bis dahin etwas schrumpfen dürfte, dann wäre alles im Lot. Dennoch rät Lang dazu, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen. Denn: Im Vergleich zu vorausgegangenen Umbrüchen sei dieser Wandel anders. Früher hätten die wachsende Zahl junger Arbeitnehmer neue Technologien quasi in die Berufe mitgebracht. Heute machen die Babyboomer der 60er Jahre das Gros der Beschäftigten aus, was bedeutet: Arbeitnehmer müssen umlernen, der Wandel muss mit bestehendem Personal geschehen. „Weiterbildung wird entscheidend sein“, stellte Lang fest.

Besonders in Ostbayern mit seiner Industrielastigkeit werde dies der Fall sein. Bis zum Jahr 2035 dürften rund 10 000 Arbeitsplätze wegfallen, das wäre ein Minus von zwei Prozent. Bundes- und bayernweit werden nur minus 0,9 Prozent erwartet. In einem ähnlichen Maße dürfte aber auch die Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 59 Jahren schrumpfen, legen zumindest Prognosen nahe. „Das gleicht sich aus“, meint Lang. Aber je nach Beruf tut es das nicht. Die größten Jobverluste (jeweils über 2000) ordnet die Studie produzierenden Hilfsarbeiten, Industrie- und werkzeugmechanischen Berufen, Büroberufen und Personalwesen sowie Elektroberufen zu. Allerdings gibt es auch Berufe mit wachsender Bedeutung: Soziale Berufe, Groß- und Einzelhandelskaufleute, IT-Kernberufe, Pflege- und Gesundheitsberufe.

Es geht eine Schere auseinander



Die Unternehmen – 270 wurden befragt – sehen mehr Chancen als Risiken in der Digitalisierung. Betriebe, die schon viel in die Datenwelt investiert haben, wollten das auch weiterhin tun. Gut ein Viertel der Unternehmen investiere mehr als zehn Prozent des Umsatzes in die Digitalisierung. Andere blieben damit immer weiter zurück. Das bereitet Helmes etwas Kummer: „Wir müssen aufpassen, dass die Schere nicht zu weit auseinandergeht.“

Die Digitalisierung und ihre Folgen im Preiswettbewerb

Der Grad der Digitalisierung sei auch eine Frage der Größe. Alle befragten Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten brächten das Thema voran. Dagegen hätten mehr als ein Viertel der kleinen Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten noch null in die Digitalisierung investiert.

Bei der Suche nach Personal legten Unternehmen zunehmend Wert auf Kommunikationsfähigkeit und Selbstständigkeit. Lang erklärt: „Künftig wird stärker vernetzt gearbeitet. Das muss man dann halt können.“

Was zu tun ist Infrastruktur: Die Netze sind auch in Bayern ungenügend ausgebaut. Glasfaser und 5G-Standard im Mobilfunk werden flächendeckend gebraucht.

Qualifizierung: Bestehendes Personal muss weitergebildet werden, Unternehmen müssen alle Mitarbeiter „mitnehmen“. Die digitalen Kompetenzen sind zu stärken, ebenso die Fähigkeiten zur vernetzten Zusammenarbeit.