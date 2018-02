Zulieferer Conti plant neues Werk in Ungarn Der Standort entsteht in Debrecen und soll ab 2020 produzieren. Dort steht auch ein Werk der Firma Krones.

450 neue Arbeitsplätze sollen in Debrecen entstehen. Repro: Continental

Regensburg.Das Technologieunternehmen Continental hat den Bau einer neuen Produktionsstätte in Ungarn zur Erweiterung seiner Produktionskapazität für Automobil-Elektronik bekannt gegeben. Die Produktion soll im dritten Quartal 2020 anlaufen. Mit der Entscheidung für Debrecen (Debrezin) als siebten ungarischen Standort baut das Unternehmen seine Elektronikproduktion für die europäischen Märkte aus. Debrecen ist die zweitgrößte Stadt Ungarns sowie Zentrum der ostungarischen Wirtschaft und Bildung. Es liegt in der Nähe der Grenze zu Rumänien. Der erste Spatenstich ist für das dritte Quartal 2018 vorgesehen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Investitionen von insgesamt 100 Millionen Euro

Continental plane Investitionen von insgesamt 100 Millionen Euro und möchte 450 neue Arbeitsplätze am Standort schaffen. An der neuen Fertigungsstätte sollen – wie auch am Standort Regensburg – Getriebesteuergeräte und Luftmassensensoren für den EU-Markt hergestellt werden. Sie gehören zu den Continental-Geschäftsbereichen Getriebesteuerung und Sensoren und Aktuatoren. „In Debrecen ist alles neu, es wird keine Produktion aus Regensburg verlagert“, sagte Simone Geldhäuser auf Anfrage der MZ. Sie ist Sprecherin der Antriebssparte Powertrain, einer Untergruppe der Autozuliefersparte des Dax-Konzerns mit Hauptsitz in Regensburg. Es gehe darum, die Firmenstandorte international auszuweiten, sagte Geldhäuser.

Wenn Conti das neue Werk in Betrieb nimmt, wird es ein anderes Unternehmen aus der Region Regensburg zum Nachbarn haben: Krones, der Neutraublinger Anlagenhersteller für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, teilte bereits im Oktober 2017 mit, einen Teil seiner Produktion aus Deutschland nach Debrecen zu verlagern. Der Betrieb soll Anfang 2019 mit rund 500 Mitarbeitern starten.

220 000 Mitarbeiter an über 400 Standorten

Hans-Jürgen Braun, Leiter der weltweit 30 Elektronikwerke von Continental, sagte laut einer Mitteilung: „Die Erweiterung unseres Standorts in Europa mit dem neuen Werk in Debrecen ist ein wichtiger Schritt in Richtung der internationalen Diversifikation unserer Produktion für Automobil-Elektronik. Gemeinsam mit der ungarischen Regierung sind wir in der Lage, unsere Produktionskapazitäten deutlich auszuweiten und die Entwicklung neuer Technologien weiter voranzutreiben.“

Conti produziert Mechanik, Digitaltechnik und Software für Autos, außerdem Reifen und andere Gummiprodukte. Das Unternehmen hat sich über die Jahre vom reinen Reifenhersteller zu einem der größten Automobilzulieferer der Welt entwickelt. Es beschäftigt etwa 220 000 Mitarbeiter an über 400 Standorten in 56 Ländern. (kk)

