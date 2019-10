Anzeige

Autozulieferer Conti spaltet Antriebssparte Vitesco ab Die Regensburger Sparte soll als Ganzes an die Börse. Abschreibungen reißen den Autozuliefer zudem in die roten Zahlen.

Merken

Mail an die Redaktion Seit dem 1. Oktober flattern am Sitz in Regensburg die neuen Vitesco-Fahnen über dem alten Continental-Schriftzug. Foto: Mary Goldau/Vitesco

Hannover.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental spaltet seine Antriebssparte Vitesco ab. Das hat der Dax-Konzern am Dienstag mitgeteilt. Der Continental-Vorstand hat demnach beschlossen, die Vorbereitung eines möglichen Teilbörsenganges von Vitesco nicht mehr länger zu verfolgen. Stattdessen wird nun eine Abspaltung von 100 Prozent mit anschließender Börsennotierung – ein sogenannter Spin-Off – angestrebt.

Aufsichtsrat muss Spin-off noch zustimmen

Der Plan eines sogenannten Spin-offs mit Börsennotierung soll am 30. April 2020 der Hauptversammlung vorgelegt werden. Der Aufsichtsrat muss ebenfalls noch zustimmen. „Im kommenden Jahr soll unser Antriebsgeschäft die erforderliche Selbstständigkeit und Handlungsflexibilität für die anstehenden Wachstumsschritte erhalten“, teilt Conti-Chef Elmar Degenhart in einem Schreiben mit.

„Unser Ziel ist eine saubere und nachhaltige Mobilität. Dafür machen wir das Herzstück eines jeden Fahrzeugs – seinen Antrieb – konsequent elektrisch. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats erhalten wir dann Klarheit über den weiteren Weg und können uns auf die Zukunft konzentrieren. Vitesco Technologies ist bereits heute ein Pionier im Bereich Elektrifizierung. Wir sind bestens für den Übergang von Verbrennungsantrieben zu Elektromobilität und den damit verbundenen Wachstumschancen vorbereitet“, sagte Andreas Wolf, CEO von Vitesco Technologies mit Sitz in Regensburg.

Milliardenabschreibungen reißen Conti in die roten Zahlen

Continental wird in diesem Jahr wegen einer milliardenschweren Sonderbelastung voraussichtlich in die Verlustzone schlittern. Im dritten Quartal verbucht Conti Wertminderungen von rund 2,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen angibt. Diese seien in der Annahme begründet, dass sich die derzeitige Weltproduktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren nicht wesentlich verbessern werde. Außerdem seien Rückstellungen für den vor kurzem vorgestellten Konzernumbau in Höhe von 97 Millionen Euro angefallen.

Die Belastungen würden im dritten Quartal und im Gesamtjahr beim auf die Anteilseigner entfallenden Konzernergebnis zu einem Verlust führen. Es seien jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den Dividendenvorschlag für das laufende Jahr zu erwarten. (dpa/ct)

Mehr Wirtschaftsnachrichten lesen Sie hier!