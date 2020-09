Anzeige

Krise Conti und Osram strukturieren um Die Unternehmen wollen ihr gemeinsames Joint Venture auflösen. 1500 Mitarbeiter sollen in ihren Mutterbetrieb zurück.

München.Der Continental-Vorstand hat die Rückführung des Gemeinschaftsunternehmens mit Osram beschlossen. Das teilte Continental am Mittwochvormittag mit. An dem 2018 gegründeten und auf intelligente Lichtsysteme für Automobile spezialisierten Joint Venture sind Continental und Osram je zur Hälfte beteiligt. Die beiden Unternehmen führen derzeit Gespräche mit dem Ziel, sie bis Ende des Jahres abzuschließen. Anschließend soll das Gemeinschaftsunternehmen aufgelöst werden. Hauptstandort des Joint Ventures ist München.

1500 Mitarbeiter an 14 Standorten

In den laufenden Verhandlungen geht es um die Herauslösung der jeweils eingebrachten Bereiche mit insgesamt 1500 Mitarbeitern an 14 Standorten sowie deren Rückführung in die beteiligten Unternehmen. Mit diesem Schritt reagieren Continental und Osram auf die schwierige Marktsituation, die durch die fortdauernd geringe weltweite Fahrzeugproduktion entstanden ist und die Konjunkturkrise, die durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie verschärft wurde, heißt es in der Pressemitteilung. So rechnet Continental nicht vor 2025 mit einer Rückkehr der weltweiten Fahrzeugproduktion auf das Vorkrisenniveau von 2017. Vor diesem aktuellen Hintergrund lassen sich die einstigen gemeinsamen Erwartungen an das profitable Wachstum des Gemeinschaftsunternehmens nicht mehr realisieren. Die Entscheidung über die mögliche Rückführung stehe unter Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsgremien.